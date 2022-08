Embracer Group achète les droits de propriété intellectuelle du Seigneur des Anneaux, Tripwire Interactive, etc.

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Embracer Group poursuit sa quête apparente pour posséder l’ensemble de l’industrie du divertissement avec six autres accords d’acquisition qui incluent l’achat de Limited Run Games, Tripwire Interactive et les droits sur le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et leurs propriétés connexes, mais pas le livres eux-mêmes.

Le géant suédois des médias Embracer Group est déjà la société mère de plusieurs acteurs majeurs de l’industrie, notamment THQ Nordic, Gearbox Interactive, Dark Horse Media, etc. En mai, il a accepté d’ajouter Square Enix Montréal, Eidos Montréal et Crystal Dynamics à sa liste.

Parmi les nouvelles acquisitions réalisées par le biais de sa filiale Freemode figure Middle-earth Enterprises, qui lui accorde des droits de propriété intellectuelle sur le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit qui couvrent tout, des films, émissions de télévision, jeux vidéo, merchandising et jeux de société, aux versions de théâtre et même droits de parc à thème ; les œuvres littéraires appartiennent à Tolkien Estate. Le montant exact qu’Embracer a accepté de payer à la société Saul Zaentz pour les entreprises de la Terre du Milieu n’a pas été révélé « pour des raisons commerciales ».

Les droits LoTR incluent également la prochaine série The Rings of Power d’Amazon qui arrive le 2 septembre. J. R. R. Tolkien. »

Une autre acquisition annoncée par Embracer Group est Tripwire Interactive, dont les jeux incluent la série Killing Floor, Chivalry 2 et Maneater. Il acquiert également le développeur de Teardown Tuxedo Labs, le système de karaoké à domicile Singtrix et Limited Run, qui crée des éditions physiques spéciales de jeux à partir de développeurs plus petits.

Tous les prix d’achat ne sont pas divulgués, bien que les coûts initiaux totalisent 557 millions de dollars. Il y avait aussi une sixième acquisition secrète qu’Embracer n’a pas annoncée pour des « raisons commerciales » bien connues. C’est une entreprise dans l’espace de jeu sur PC/console, et l’accord est « de l’ordre d’être parmi le troisième ou le quatrième des transactions les plus importantes ».

Suite au rachat par Embracer Group de Square Enix Montréal, Eidos Montréal et Crystal Dynamics, la société a annoncé son intention de créer du tout nouveau contenu pour certaines de ses propriétés intellectuelles nouvellement acquises. Cela couvre potentiellement de nouveaux films, jeux et marchandises pour Tomb Raider et Hitman et la résurrection de franchises telles que Deus Ex, Legacy of Kain et Thief.