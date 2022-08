L’iPad le plus ennuyeux d’Apple est sur le point de recevoir une mise à jour passionnante

Apple est à un iPhone 14 de sortir l’iPad 10, et nous nous attendons à une mise à jour passionnante pour la tablette la plus ennuyeuse d’Apple. Si Apple livre ce que nous pensons être à venir, le nouvel iPad d’entrée de gamme apportera un certain nombre de changements.

Le dernier bord chanfreiné

Il s’avère que l’iPad 10 ressemblera plus à l’iPad 1 qu’à tout autre iPad placé entre les deux, car nous nous attendons à ce que l’iPad 10 laisse tomber les côtés en forme de larme au profit des bords plats. L’iPad d’origine a commencé avec des côtés plats en 2010, et aujourd’hui, tous les modèles, à l’exception de l’iPad 9, ont un design à côtés plats.

Ce changement fera que l’iPad 10 ressemblera moins à un modèle recyclé d’antan et plus à la version de démarrage d’une famille cohérente d’iPads. L’iPad 10 utilisera le même langage de conception que l’iPad mini, l’iPad Air et les deux tailles d’iPad Air.

La seule exception sera les proportions de la lunette autour de l’écran – tous les autres iPad à face plate vendus aujourd’hui ont des lunettes uniformes et des coins arrondis autour de l’écran. L’iPad 10 continuera d’avoir un cadre supérieur et inférieur plus épais par rapport aux cadres latéraux plus fins ; les coins arrondis ne semblent pas non plus être dans les cartes pour cette version.

Ce compromis est raisonnable, étant donné qu’Apple vend actuellement l’iPad 9 à 329 $. Je suppose qu’il pourrait également être plus rentable de fabriquer un iPad à côtés plats par rapport à un iPad à bords chanfreinés. Quoi qu’il en soit, il est probablement avantageux de créer un seul design d’iPad à tous les niveaux plutôt que de créer deux modèles différents.

Trivialement et selon moi, l’iPad 9 sera le dernier produit Apple vendu avec le bord chanfreiné bien-aimé de Jony Ive.

USB-C

Apple a changé le port de chargement de l’iPad de 30 broches à Lightning après seulement trois modèles en 2012. Plus récemment, Apple a abandonné son port Lightning en faveur de l’USB-C sur les iPad, et en fait, l’iPad 9 est le dernier iPad restant qui est encore vendu avec Lightning.

Selon les rumeurs, Apple commencerait à faire passer l’iPhone de Lightning à USB-C l’année prochaine. En attendant, il achèvera probablement la transition sur iPad cette année. Le nouveau modèle de base de l’iPad devrait passer de Lightning à USB-C pour le chargement et le transfert de données.

Avec ce changement, Apple pourra dire que chaque nouvel iPad peut être chargé avec USB-C. C’est déjà le cas avec chaque nouveau design de MacBook introduit depuis 2015.

Crayon pomme

La conception et la charge ne sont pas les seules choses à être unifiées avec l’iPad 10 – le remplacement du port Lightning indique également que l’Apple Pencil d’origine ne fonctionnera plus.

Le premier Apple Pencil se couple et se charge en étant branché sur le port Lightning de l’iPad, ce qui est pratique, mais ce n’est pas joli. Apple a entendu les critiques et l’a amélioré avec le crayon de deuxième génération. La nouvelle version se couple et se recharge lorsqu’elle est fixée magnétiquement sur le côté de l’iPad.

Laisser tomber Lightning et passer à une conception à côté plat indique que nous pouvons nous attendre à ce que l’iPad 10 fonctionne avec l’Apple Pencil 2. Une fois ce changement effectué, l’Apple Pencil d’origine ne devrait pas tarder une fois pour ce monde.

Cela éliminerait la confusion autour de l’Apple Pencil à acheter pour votre nouvel iPad. Il y a aussi un angle de prix ; Apple vend la première génération pour 99 $ et la deuxième génération pour 129 $. Bien que cela puisse être une opportunité pour Apple de réduire le coût du nouveau crayon, je ne m’attendrais pas à ce que cela se produise.

Couverture intelligente

Comme si l’iPad 10 ne secouait pas déjà assez, il y a deux autres implications du changement de conception.

Les bords chanfreinés disparaissent. La foudre s’en va. Le premier Apple Pencil s’en va. Et, enfin, la Smart Cover ne sera plus un produit de la gamme Apple.

Apple a commencé à passer de l’accessoire Smart Cover à la version Smart Folio en 2018 avec l’iPad Pro. Smart Cover se fixe magnétiquement sur le côté de l’iPad. Cependant, Apple n’a jamais fabriqué de Smart Cover pour un iPad à côtés plats. Smart Cover a commencé avec l’iPad 2 à bord incurvé et se terminera avec l’iPad 9 à bord incurvé.

Apple vend le Smart Folio pour les iPad à côtés plats car ils se fixent magnétiquement à l’arrière. Ceci est probablement nécessaire pour que la couverture serve également de support pour l’iPad. Couverture intelligente : 2011-2022.

Écouteurs

Enfin, la prise casque. Apple a commencé à s’opposer à la prise casque en faveur d’écouteurs sans fil uniquement ou connectés à Lightning avec l’iPhone 7, et l’iPad a rejoint en 2018 lorsque Apple a introduit pour la première fois le langage de conception actuel de la tablette. Avec cette conception qui arrive maintenant sur l’iPad standard, nous devrions probablement nous attendre à ce que la prise casque ne fasse pas la coupe.

Des adaptateurs de prise casque USB-C vers 3,5 mm existent, mais Apple s’appuiera sur la connectivité sans fil et omettra le dongle.

Personnellement, j’aimerais pouvoir convaincre mes enfants d’utiliser des écouteurs avec leurs iPad d’entrée de gamme. Au lieu de cela, le port 3,5 mm a servi de point de défaillance. Cela s’est produit lorsque quelque chose est entré dans le port et a convaincu l’iPad qu’il était connecté à des écouteurs – ce qui a empêché les haut-parleurs de l’iPad de fonctionner – même si techniquement, ils allaient très bien.

La compatibilité avec les écouteurs standard semble cependant appropriée pour l’iPad d’entrée de gamme qui est le plus populaire auprès des enfants. Les écouteurs sans fil sont plus chers et ajoutent encore une autre batterie à gérer.

Personnellement, je serais triste de perdre la prise casque et l’accessoire Smart Cover ; Cela dit, le design plus moderne et la compatibilité avec le dernier Apple Pencil seront les bienvenus. Et bon débarras à Lightning – vive l’USB-C. Lightning était une excellente mise à niveau du connecteur à 30 broches et nous a bien servi. Plus récemment, l’USB-C nous a encore mieux servis sur une gamme encore plus large d’appareils.

Conception de l’iPad 10

Êtes-vous enthousiasmé par le prochain iPad 10? Y a-t-il quelque chose que vous n’êtes pas encore prêt à voir partir ? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux!

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :