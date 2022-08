TikTok a remplacé la télévision pour les jeunes adultes britanniques ; 95 % des adolescents américains regardent YouTube

Une enquête officielle au Royaume-Uni montre que TikTok a remplacé la télévision comme source de divertissement la plus populaire pour les jeunes adultes, tandis qu’une étude Pew distincte révèle que 95% des adolescents américains regardent YouTube, dont beaucoup « presque constamment ».

L’utilisation à la fois d’applications et de services de streaming a radicalement changé le paysage de la télévision diffusée…

TikTok a remplacé la télévision

La Financial Times rapporte les résultats de cette année du rapport annuel du Royaume-Uni sur la consommation des médias de l’Office of Communications, Ofcom.

Les jeunes adultes au Royaume-Uni passent plus de temps à faire défiler sur le site de médias sociaux TikTok qu’à regarder la télévision diffusée, selon un rapport de l’Ofcom mercredi qui met en évidence la fracture générationnelle croissante dans les habitudes médiatiques […] Une étude pour Ofcom par la société de sondage Ipsos a estimé que les 15 à 24 ans passaient 57 minutes par jour sur TikTok uniquement. C’est plus que les 53 minutes que le groupe d’âge des 16 à 24 ans passe à regarder la télévision, selon une enquête distincte pour Ofcom par BARB, une agence d’évaluation d’audience. […] Moins de la moitié des 16 à 24 ans ont regardé au moins 15 minutes par semaine de programmes sur une chaîne de service public comme la BBC, ITV ou Channel 4.

Cela contraste fortement avec les plus de 65 ans, qui regardent près de six heures d’émissions télévisées par jour.

Les services de streaming par abonnement continuent d’augmenter leurs revenus, en hausse de 27% l’an dernier. Environ un cinquième des abonnés payants à la vidéo en streaming paient pour les trois Netflix, Amazon Prime et Disney Plus.

95 % des adolescents américains regardent YouTube

Un sondage distinct du Pew Research Center a révélé que 95 % des adolescents américains regardent YouTube, tandis que 67 % utilisent TikTok. Les autres applications populaires pour les 13 à 17 ans sont Instagram (62 %) et Snapchat (59 %).

Facebook et Twitter, quant à eux, sont de moins en moins appréciés des adolescents, le premier étant utilisé par 32% cette année, contre 71% en 2015. Twitter a subi une chute moins dramatique mais toujours significative, passant de 33% à 23%.

Les choses deviennent encore plus frappantes lorsque vous regardez les applications les plus utilisées. Pour YouTube, 19 % des adolescents déclarent le regarder « presque constamment » et 41 % « plusieurs fois par jour ». Cela contraste avec Facebook, où les mêmes chiffres ne sont que de 2% et 8%, respectivement.

Pew a également demandé ce que les adolescents américains pensaient de leur utilisation des médias sociaux et à quel point il serait difficile d’y renoncer.

Lorsqu’ils réfléchissent au temps qu’ils passent sur les réseaux sociaux en général, une majorité d’adolescents américains (55 %) déclarent passer à peu près le temps qu’il faut sur ces applications et sites, tandis qu’environ un tiers des adolescents (36 %) déclarent qu’ils passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Seulement 8 % des adolescents pensent passer trop peu de temps sur ces plateformes. Interrogés sur l’idée d’abandonner les médias sociaux, 54 % des adolescents disent qu’il serait au moins assez difficile d’y renoncer, tandis que 46 % disent que ce serait au moins assez facile. Les adolescentes sont plus susceptibles que les adolescents d’exprimer qu’il serait difficile d’abandonner les médias sociaux (58 % contre 49 %). À l’inverse, un quart des adolescents disent qu’il serait très facile d’abandonner les médias sociaux, tandis que 15 % des adolescentes disent la même chose. Les adolescents plus âgés disent également qu’ils auraient du mal à abandonner les médias sociaux. Environ six adolescents sur dix âgés de 15 à 17 ans (58 %) affirment qu’il serait au moins quelque peu difficile d’abandonner les médias sociaux. Une plus petite proportion de jeunes de 13 à 14 ans (48 %) pense que ce serait difficile.

Vous pouvez lire le rapport complet ici.

Bizarrement, Apple aurait menacé de licencier l’un de ses ingénieurs pour avoir publié une vidéo TikTok utile mettant l’accent sur la sécurité des iPhones.

Photo : Aaron Weiss/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :