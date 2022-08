Airbnb présente un nouvel outil technologique anti-parti ; Voici comment ça fonctionne

En juin, Airbnb a annoncé que son interdiction temporaire des fêtes en raison de la pandémie allait devenir une politique codifiée. Maintenant, la société introduit une nouvelle technologie anti-parti aux États-Unis et au Canada pour empêcher les fêtes.

Aujourd’hui, nous annonçons l’introduction de nouveaux outils anti-partie aux États-Unis et au Canada pour aider à identifier les réservations potentiellement à haut risque et empêcher ces utilisateurs de profiter de notre plateforme.

La technologie anti-fête d’Airbnb recherchera l’historique des avis positifs – ou leur absence – la durée pendant laquelle l’invité a été sur Airbnb, la durée du voyage, la distance jusqu’à l’annonce, le week-end par rapport au jour de la semaine, etc.

La société affirme avoir piloté une variante similaire du système en Australie depuis octobre 2021, « où cela a été très efficace ». Airbnb dit avoir constaté une baisse de 35% des incidents de parties non autorisées dans les régions d’Australie où ce pilote a été en vigueur.

Cette technologie anti-partie est conçue pour empêcher une tentative de réservation d’aboutir. Les voyageurs qui ne peuvent pas effectuer de réservations pour toute la maison en raison de ce système pourront toujours réserver une chambre privée (où l’hôte est plus susceptible d’être physiquement sur place) ou une chambre d’hôtel via Airbnb.

Airbnb déclare que ce système est une « version plus robuste et sophistiquée du système » moins de 25 ans « qui est en vigueur en Amérique du Nord depuis 2020 et se concentre principalement sur les clients de moins de 25 ans sans avis positifs qui réservent localement.

La société est « optimiste que cette technologie aura un impact positif sur la sécurité de notre communauté et notre objectif de réduire les fêtes non autorisées ». On ne sait toujours pas si Airbnb déploiera cette technologie à l’échelle mondiale ou si elle restera limitée à certaines régions.

