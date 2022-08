Apple aurait menacé de licencier un ingénieur pour un TikTok viral

Apple menacerait de licencier une employée pour avoir publié un TikTok avec des astuces et des conseils de sécurité pour iPhone. Comme repéré pour la première fois par Le bordl’employée a été informée qu’elle avait « enfreint la politique de l’entreprise » en s’identifiant comme une employée d’Apple dans une vidéo sur les produits Apple.

L’employée, Paris Campbell, travaille chez Apple Retail depuis six ans et occupe actuellement le poste de technicienne en réparation. La vidéo publiée sur TikTok par Campbell est venue en réponse à une vidéo d’un autre utilisateur qui a perdu son iPhone à Coachella et a ensuite commencé à recevoir des SMs menaçants.

Dans sa vidéo, Campbell a expliqué qu’elle est « une ingénieure en matériel certifiée pour une certaine entreprise qui aime parler de fruits ». Elle a ensuite expliqué que la femme qui avait perdu son téléphone n’avait rien à craindre :

« Je ne peux pas vous dire exactement comment je connais ces informations, mais je peux vous dire que depuis six ans, je suis ingénieur en matériel certifié pour une certaine entreprise qui aime parler de fruits », a déclaré Campbell dans son vidéo de réponse, avant d’avertir l’utilisateur de ne pas écouter les extorqueurs. « Votre téléphone est en fait inutile pour eux, et vous êtes la seule personne qui peut les sauver, et je suggère que vous ne le fassiez pas. »

La vidéo est presque immédiatement devenue virale et a été vue plus de 5 millions de fois dans les 24 heures suivant sa publication. Alors que la vidéo se répandait sur TikTok, Campbell a reçu un appel de son manager lui demandant de retirer la vidéo ou de faire face à des mesures disciplinaires « pouvant aller jusqu’au licenciement ».

Campbell a ensuite publié une vidéo de suivi sur TikTok expliquant plus en détail la situation intitulée « Dear Apple ».

Je ne me suis jamais identifiée comme une employée d’Apple jusqu’à cette vidéo », a-t-elle déclaré. « Ce qui est drôle, c’est qu’après avoir examiné les politiques sur les réseaux sociaux… nulle part il n’est dit que je ne peux pas m’identifier publiquement en tant qu’employé d’Apple, juste que je ne devrais pas le faire d’une manière qui donne une mauvaise image de l’entreprise. »

Parlant à Le bord, Campbell a déclaré que la réponse d’Apple est « contraire à la façon dont nous nous présentons en tant qu’entreprise en disant aux gens de penser différemment, d’innover et de proposer des solutions créatives ». Elle a poursuivi en expliquant que les connaissances qu’elle partageait dans sa vidéo originale ne provenaient pas de l’époque où elle était employée d’Apple, mais plutôt de sa « longue formation technique et de son histoire ».

Apple n’a pas répondu à Le bord demande de commentaire, mais un document interne d’Apple explique : « Nous voulons que vous soyez vous-même, mais vous devez également être respectueux dans les publications, tweets et autres communications en ligne. »

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :

https://www.youtube.com/watch?v=-3HDAnDUmk