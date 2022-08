Microsoft dit au régulateur antitrust brésilien que la PS4 a dépassé les ventes de la Xbox One par le double

TL; DR : La lutte dédiée entre Microsoft et Sony qui a commencé la semaine dernière a révélé un fait intéressant sur les ventes de PlayStation 4 et Xbox One. Le géant de Redmond affirme que Sony a déplacé plus de deux fois plus de PS4 qu’il n’a vendu d’unités Xbone.

Microsoft n’a pas divulgué les ventes de Xbox depuis 2016, mais une enquête en provenance du Brésil a incité la colossale entreprise technologique à présenter une statistique générale. Le Conseil administratif pour la défense économique (CADE) remet en question l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour déterminer si l’accord donne au titan de la technologie un avantage injuste dans le secteur des jeux.

Selon le document traduit par machine, Microsoft affirme que pendant les guerres des consoles de dernière génération, la PlayStation 4 a dépassé les ventes de la Xbox One par un facteur de deux.

« Sony a dépassé Microsoft en termes de ventes de consoles et de base installée, ayant vendu plus de deux fois plus de Xbox [consoles] dans la dernière génération », lit-on dans le document judiciaire.

C’est drôle parce que Microsoft a réfuté ce chiffre exact en 2018 lorsque EA a suggéré l’énorme écart de ventes après avoir analysé ses ventes de jeux sur les deux plateformes. Actuellement, Sony rapporte que les ventes à vie de la PlayStation 4 s’élèvent à plus de 117 millions, ce qui indique que Redmond a déplacé moins de 59 millions d’unités XB1.

Alors que la PS4 et la Xbone continuent d’avoir de grandes bases de joueurs, les futures ventes de logiciels se déplaceront progressivement vers les consoles de la génération actuelle. Il n’est donc pas clair si le CADE considérera même les ventes de hardware de dernière génération par rapport au cas où l’accord de près de 70 milliards de dollars sera finalisé cet automne.

Microsoft n’a pas communiqué les chiffres de vente actuels des unités XBSX|S. Selon les premières estimations des analystes, les ventes de la Xbox Series dominaient la PlayStation 5 de 2: 1 à Noël 2020. Cependant, ils ont renversé leur prédiction en janvier 2021, affirmant que les ventes de la PS5 avaient doublé celles de XBSX. Bien sûr, il est difficile de savoir honnêtement où se situent les deux, étant donné qu’aucun des deux n’a fourni de chiffres réels. De plus, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et la contraction du secteur technologique ont encore brouillé les cartes.

L’admission des ventes Xbone de Microsoft était en réponse à l’affirmation de Sony au CADE selon laquelle Xbox aurait un avantage injuste si elle faisait de la franchise Call of Duty une console exclusive. La société soutient qu’il n’y a aucun moyen de concurrencer CoD et qu’il s’agit de « son propre segment de jeu », une plainte que Sony a exprimée depuis au moins janvier.

Microsoft a déclaré au CADE qu’il n’avait pas l’intention de rendre CoD exclusif car il n’attirerait pas suffisamment de nouveaux clients pour compenser les ventes multiplateformes perdues. La société déclare que la franchise a beaucoup de concurrence dans le même genre et que son succès futur n’est en aucun cas garanti.

« Il est intéressant de noter que la liste des titres les plus populaires vendus comprend également du contenu exclusif d’autres consoles : Mario Kart, Super Mario, Animal Crossing, Pokémon, Super Smash Bros (exclusivités Nintendo) et Spider-Man (exclusivité PlayStation). « , soutient Microsoft. « En d’autres termes, Call of Duty n’est qu’un jeu parmi une large gamme de jeux à succès, dont beaucoup ne sont même pas disponibles sur Xbox en raison des stratégies d’exclusivité adoptées par les concurrents de Microsoft. »