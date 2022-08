Mise à jour Android 13 Beta annoncée pour Xiaomi 12 et 12 Pro

Google a annoncé la version stable d’Android 13 pour sa gamme Google Pixel. Bien que ce soit une bonne chose, un certain nombre d’OEM essaient maintenant de rattraper Google. Maintenant, un certain nombre d’appareils OEM ont rejoint le programme bêta pour Android 13 au début de cette année. Xiaomi est également l’un des équipementiers qui a promis de déployer la version bêta d’Android 13 sur quelques-uns de ses appareils. Le dernier appareil Xiaomi à recevoir la mise à jour bêta d’Android 13 est le Xiaomi 12 et 12 Pro.

Ce sera la première vague de mises à jour pour ces appareils. À partir de maintenant, 200 utilisateurs pour chaque modèle pourront participer au recrutement de la mise à jour bêta. En regardant comment la version stable d’Android 13 est déjà sortie, Xiaomi prépare ses appareils avec la version bêta pour l’instant. La mise à jour bêta d’Android 13 sera basée sur MIUI’ 13.

Afin d’obtenir la mise à jour bêta d’Android 13 sur votre Xiaomi 12 et 12 Pro, les utilisateurs doivent d’abord demander le programme bêta en rubrique ici. Pendant que vous avez fait cela, vous devez également rejoignez ce groupe Telegram qui peut être utilisé pour fournir des commentaires ou signaler tout bug que vous rencontrez avec la mise à jour bêta. Lorsque vous remplissez le formulaire, assurez-vous que vous avez entré le même compte Mi que celui qui est connecté à votre téléphone.

Le numéro de version bêta d’Android 13 pour Xiaomi 12 sera 13.0.4.0TLCMIXM et, pour le Xiaomi 12 Pro, le numéro de version est 13.0.4.0TLBMIXM. Pour les deux appareils, la mise à jour pèsera 4,23 Go. Vous recevrez également les mises à jour du correctif de sécurité d’août pour les appareils avec la version bêta d’Android 13 basée sur MIUI 13.

Quelques points à garder à l’esprit avant d’installer la mise à jour.

Sauvegardez toutes vos données en externe ou sur n’importe quel stockage cloud.

Vous rencontrerez un certain nombre de bugs qui peuvent ou non entraver votre utilisation quotidienne.

Devrait savoir comment récupérer le téléphone en cas d’échec de la mise à jour.

Si votre appareil ne s’allume pas après la mise à jour bêta, vous pouvez vous diriger vers le centre de service Xiaomi agréé.

Pour vérifier la mise à jour bêta après avoir postulé au recrutement, vous pouvez ouvrir l’application Paramètres et appuyer sur À propos du téléphone et enfin, Vérifier les mises à jour pour voir si la mise à jour est disponible pour votre appareil. Si la mise à jour Android 13 OTA est disponible pour votre Xiaomi 12 ou 12 Pro, téléchargez la mise à jour via un réseau WiFi stable. Vous avez la mise à jour vers Android 13 beta sur votre Xiaomi 12 ou 12 Pro ? N’hésitez pas à partager votre expérience sur nos réseaux sociaux.

