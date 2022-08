La saison 1 de « For All Mankind » sera disponible sur Blu-Ray le mois prochain

Un autre Apple Original devrait être disponible sur Blu-Ray. Émission de télévision primée Pour toute l’humanité verra une sortie physique le mois prochain, alors que la société étend ses titres disponibles pour que les gens les possèdent physiquement.

Le label britannique Dazzler Media, en association avec Apple TV+, sera celui qui apportera au Blu-Ray Pour toute l’humanité : première saison. Lancée en 2019 comme l’une des principales émissions de télévision disponibles avec Apple TV +, la première saison sera disponible dans un ensemble de deux disques, dont l’arrivée sur le marché est prévue le 26 septembre.

Pour toute l’humanité est créé par Ronald D. Moore, lauréat d’un Emmy Award, Matt Wolpert et Ben Nedivi.

Raconté à travers la vie des astronautes, des ingénieurs de la NASA et de leurs familles, For All Mankind présente un monde ambitieux où la NASA et le programme spatial sont restés une priorité et un point central de nos espoirs et de nos rêves.