Enquête : près de la moitié des utilisateurs d’Android envisagent de passer à l’iPhone pour des raisons de sécurité et de confidentialité

Une enquête montre que 49 % des utilisateurs d’Android envisagent de passer à l’iPhone d’Apple en raison de la « supériorité perçue » en matière de sécurité et de confidentialité. De plus, les consommateurs ont déclaré se sentir plus en sécurité en utilisant l’iPhone 13 Pro Max au lieu du Galaxy S22 Ultra de Samsung.

L’enquête par Au-delà de l’identité, qui a interrogé 1 003 Américains sur les habitudes et les sentiments de sécurité des téléphones mobiles, montre que 76 % des utilisateurs d’Apple se sentent plus en sécurité avec iOS. En revanche, 74% des utilisateurs d’Android ont la même perception.

Selon les utilisateurs de chaque type de smartphone, l’iPhone 13 Pro Max se sentait remarquablement plus sûr que le Samsung Galaxy S22 Ultra. En fait, les utilisateurs d’iPhone 13 étaient plus de deux fois plus susceptibles de dire que leur smartphone était le plus sécurisé qu’ils aient jamais utilisé.

Les principales conclusions de l’étude montrent également l’impact des services cloud sur les utilisateurs d’Apple et d’Android :

20 % des utilisateurs d’iCloud Keychain se sentent extrêmement en sécurité, tandis que seulement 13 % des utilisateurs de Google Password Manager ressentent la même chose ;

27 % des utilisateurs d’Apple se sentent extrêmement en sécurité avec iCloud, tandis que 22 % des utilisateurs de Google Drive ressentent la même chose.

Étant donné que les nouveaux systèmes d’exploitation sont dotés de fonctionnalités de sécurité améliorées, l’enquête montre que 33 % des utilisateurs d’Android envisagent de passer à l’iPhone en raison du lancement d’iOS 16 le mois prochain. L’une des principales fonctionnalités de sécurité de ce système d’exploitation est le mode de verrouillage, sur lequel vous pouvez en savoir plus ici.

L’étude révèle que les utilisateurs d’iPhone sont également plus proactifs quant à leur sécurité numérique, car ils sont plus susceptibles de choisir un code PIN à six chiffres plutôt qu’un code à quatre chiffres pour déverrouiller leur téléphone.

Les utilisateurs d’iPhone sont également plus enclins à surveiller leur suivi de localisation et à utiliser la reconnaissance faciale – aucun téléphone Android n’offre la même technologie qu’Apple.

Enfin, les personnes interrogées ont été invitées à partager leurs expériences avec les failles de sécurité sur leurs iPhones et téléphones Android. L’étude a trouvé:

Ni les utilisateurs d’Apple ni d’Android n’étaient étrangers aux piratages et aux failles de sécurité : 40 % ou plus des deux groupes avaient subi des attaques de logiciels malveillants ou des cyberescroqueries. Cependant, Apple avait une fois de plus l’avantage : un plus grand nombre de leurs utilisateurs ont déclaré n’avoir jamais subi de faille de sécurité d’aucune sorte. Et lorsque des violations se produisaient, ils avaient 20 points de pourcentage de plus de chances de récupérer entièrement les données qu’ils avaient perdues par rapport aux utilisateurs d’Android. Cependant, les utilisateurs d’Apple se sont peut-être sentis un peu trop en sécurité, car ils étaient plus susceptibles de signaler la perte régulière de leur téléphone, souvent jusqu’à six fois ou plus au cours des six derniers mois.

Vous pouvez lire l’étude complète ici.

