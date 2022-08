Walmart ajoute le streaming Paramount + comme avantage d’adhésion

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le service d’abonnement payant de Walmart emprunte une page du livre de jeu d’Amazon. À partir de septembre, les abonnés Walmart+ auront accès à un abonnement Paramount+ Essential gratuit. Le plan de streaming coûte normalement 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an, mais sera gratuit pour les membres Walmart +.

Paramount + Essential inclut une interruption commerciale limitée et n’inclut notamment pas votre station CBS en direct locale, bien que la société indique que la NFL sur CBS et le football de l’UEFA Champions League sont disponibles en streaming via des flux en direct séparés.

Le niveau Essential donne accès à plus de 30 000 épisodes et films de CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon et Paramount Pictures ainsi qu’à du contenu original exclusif à Paramount+ comme 1883, Halo et Star Trek : Strange New Worlds.

Walmart a cité un rapport Kantar du début de cette année selon lequel 85% des ménages américains disposent désormais d’un service d’abonnement vidéo. Le géant de la vente au détail pense que Paramount + a le contenu premium et le large attrait que ses membres recherchent. Mieux encore, le prix de son service d’abonnement restera inchangé à 12,95 $ par mois, ou 98 $ par an lorsqu’il est payé d’avance.

Selon le Wall Street Journal, les deux parties ont signé un accord de deux ans pour le streaming. Des sources proches du dossier ont déclaré à la publication que les dirigeants de Walmart avaient eu des entretiens ces dernières semaines avec des dirigeants de Disney et de Comcast, mais avaient finalement décidé de s’associer à Paramount.

Les abonnés Walmart + bénéficient de la livraison gratuite sur les commandes de leur magasin local ainsi que de la livraison gratuite de Walmart.com sans montant minimum requis. D’autres avantages incluent des économies de 10 cents par gallon sur le carburant dans plus de 14 000 stations-service à travers le pays.

Depuis l’introduction du service en septembre 2020, Walmart + a connu une croissance positive des membres chaque mois, mais n’a pas réussi à fournir le nombre total d’abonnés. En mai, une enquête de Morgan Stanley estimait que Walmart + comptait environ 16 millions de membres. Paramount, dans son dernier rapport sur les résultats, a déclaré qu’il comptait désormais plus de 43 millions d’abonnés Paramount +, un chiffre qui augmentera sûrement grâce à Walmart,