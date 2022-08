ZAGG lance l’étui-clavier Rugged Pro Connect pour iPad pour la santé, la construction et les enfants

ZAGG est sorti aujourd’hui avec un étui clavier très résistant pour l’iPad 10,2 pouces. Le Rugged Pro Connect est un étui à clavier résistant à l’eau et lavable avec une protection complète pour tout ce que vous lui lancez. Bien qu’il soit destiné au secteur de la santé, il constitue également un excellent dossier pour les enfants, les premiers intervenants, la construction et bien plus encore.

ZAGG a lancé aujourd’hui l’étui clavier Rugged Pro Connect pour les iPad de 7e, 8e et 9e génération. Voici comment l’entreprise le décrit :

« L’étui et le clavier Rugged Pro Connect ont été conçus pour résister aux rigueurs de la profession de la santé. Il est robuste, durable, résistant à l’eau et lavable. Les touches de verrouillage ne se détachent pas avec une utilisation répétée, et il a un protecteur d’écran encliquetable, et le clavier et le boîtier se détachent pour s’adapter à différents environnements d’utilisation.

Bien que cet étui à clavier semble parfaitement adapté à une utilisation dans le domaine de la santé, sa durabilité et sa résistance à l’eau en font également un choix précieux pour les enfants, la construction, l’agriculture, les premiers intervenants et d’autres utilisations actives.

Caractéristiques de l’étui robuste Pro Connect pour iPad

Compatible avec les iPad de génération 7, 8 et 9 (10,2 pouces)

Conception robuste avec protection contre les chutes de 6,6 pi (2 m)

Protecteur d’écran intégré

Résistant à l’eau

Vaporisable/essuyable avec deux drains sur le clavier pour répondre aux protocoles de soins de santé

Touches « Stay-Put » imbriquées avec une expérience de frappe de style ordinateur portable

Pas de batterie à charger – le clavier est alimenté par l’iPad avec le Smart Connector

Clavier détachable

Boucle Apple Pencil/stylet

Prix ​​169,99 $ (20 à 30 % de réduction disponible directement auprès de ZAGG)

