Le concept d’écran de verrouillage iOS 16 montre comment le lecteur de musique pourrait bien fonctionner avec les notifications

L’écran de verrouillage iOS 16 voit une nouvelle interface utilisateur pour le lecteur de musique, vous permettant notamment de voir les pochettes d’album en pleine largeur, comme le voulaient les dieux.

Mais les choses se gâtent lorsque des notifications sont affichées, ce qu’un étudiant en design a entrepris de corriger…

L’étudiant néerlandais en design d’interface utilisateur Hidde Collee a salué la plus grande pochette d’album vue pour la dernière fois dans iOS 10, mais a noté que les notifications augmentent les commandes multimédias afin qu’elles couvrent l’art. Il voulait également voir des animations plus lisses.

Je pense que ce sont de très bonnes améliorations, mais j’ai encore quelques commentaires. Par exemple, les notifications chevauchent la pochette de l’album (comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus à droite), cela semble très chargé et je pense que cela pourrait être fait différemment. Je pense aussi que les animations peuvent être un peu meilleures, en particulier pour l’extension/minimisation de la pochette de l’album dans et hors du composant Media Player.

Le concept de Collee réalise trois choses :

Vous pouvez voir les interactions dans la vidéo ci-dessous. Lorsque les notifications arrivent – ou que vous balayez vers le haut pour les révéler – la grande pochette d’album se rétrécit en douceur et prend sa place dans le panneau de contrôle multimédia.

Pour moi, c’est une amélioration simple mais très bienvenue, et donne juste une sensation beaucoup plus réfléchie. Apple, regarde…

Que pensez-vous de ce concept d’écran de verrouillage iOS 16 ? S’il vous plaît partager vos pensées sur nos réseaux sociaux.

En ce qui concerne l’application Musique elle-même, Apple a apporté un petit nombre d’améliorations à iOS 16, notamment la possibilité de trier les listes de lecture.

Apple Music sur iOS 16 permet aux utilisateurs de trier les listes de lecture. Traditionnellement, toutes les listes de lecture de l’application Musique ont été triées selon l’ordre dans lequel les chansons ont été ajoutées à la liste de lecture : les premières chansons ajoutées en haut et les chansons ajoutées le plus récemment en bas.

Avec cette nouvelle fonctionnalité d’Apple Music sur iOS 16, vous pouvez trier votre liste de lecture par titre, artiste, album, etc. De plus, lorsque vous ouvrez un profil de chanteur/groupe, il y a une nouvelle bascule Favoris qui vous permet de « suivre les artistes qui vous intéressent le plus avec de nouvelles notifications musicales et des recommandations améliorées ».