Le chien ninja robot russe porteur de lance-roquettes a probablement été acheté à Alibaba

WTF ? ! La Russie a dévoilé un chien robotique qui porte un lance-roquettes antichar sur son dos. Bien qu’une telle création ait beaucoup d’implications effrayantes de style Black Mirror, elle semble être un peu plus qu’une machine à 2 700 $ achetable à Alibaba, transportant un RPG qu’elle pourrait ne pas être capable de tirer très bien (ou pas du tout), et habillée comme un chien-ninja, pour une raison quelconque.

Le président Vladimir Poutine a inauguré l’exposition sur les armes « Armée 2022 » de la Russie, qui se déroule jusqu’au 22 août au Patriot Park de Kubinka, juste à l’extérieur de Moscou. Parmi les nombreuses armes, véhicules et autres accessoires militaires exposés, il y avait le M-81, un robot quadrupède ressemblant à un chien ressemblant au célèbre Spot de Boston Dynamics, sauf qu’il porte un RPG-26 sur son dos et est vêtu d’un ninja-yoroi .

L’agence de presse russe RIA Novosti a publié une vidéo du M-81 se précipitant et se couchant à l’exposition, ce qui aurait été assez mignon s’il n’avait pas transporté une arme de destruction massive.

Vidéo du chien-robot M-81 armé d'un RPG-26 à l'expo de défense Army 2022.

Les créateurs ont déclaré: « Il s’agit d’un exemplaire du système robotique M-81, capable d’effectuer des tirs ciblés et de transporter des armes, et à des fins civiles, il peut être utilisé dans la zone d’urgence pour la reconnaissance, le passage à travers les décombres et la livraison de médicaments. »

Bien que la description semble légèrement préoccupante, The Drive a fait quelques recherches et a découvert que le chien ressemblait étrangement à UnitreeYushuTechnologyDog d’Unitree Robotic, disponible sur le marché chinois Alibaba pour 2 700 $. Cela explique probablement pourquoi il est habillé comme un petit ninja : pour cacher ses origines plutôt que pour effrayer/embrouiller les ennemis ou les endormir dans un faux sentiment de sécurité. Spot, à titre de comparaison, coûte environ 75 000 $.

« https://t.co/ZuyA2kIzDX – Rob Lee (@ RALee85) 15 août 2022

En supposant que ce soit vraiment l’un des modèles d’Unitree, et cela semble certainement être le cas, cela indique que le chien n’a pas été produit par le fabricant russe qui le montre – au-delà d’un lance-roquettes sur le dos – et qu’il n’est certainement pas conçu pour être utilisé dans un scénario militaire. Il est peu probable que cette chose dure longtemps dans une zone de combat, même avec le costume de ninja.

Il y a aussi une question de savoir dans quelle mesure le robot serait capable de tirer avec l’arme. Il pourrait être capable de transporter le lance-roquettes antichar RPG-26, mais s’il pourrait viser ou supporter le choc du tir, c’est une autre affaire, malgré le recul relativement léger.

Il semble que les chiens robots d’Unitree soient populaires pour ce genre de choses. L’inventeur d’origine russe Alexander Atamanov en a montré un avec une mitraillette attachée à son dos le mois dernier.

Il y avait un autre chien robot, celui-ci de Ghost Robotics, portant un fusil sans driver à usage spécial, ou SPUR, exposé à la principale convention annuelle de l’Association de l’armée américaine à Washington, DC, en octobre dernier. Cette machine particulière (ci-dessus) avait l’air beaucoup plus intimidante que le chien ninja.