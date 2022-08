Gentler Streak pour Apple Watch ajoute de nouvelles vues d’entraînement avant la sortie de watchOS 9

Gentler Streak, l’application Apple Watch qui apporte une perspective plus compatissante sur vos entraînements, vient de recevoir une autre mise à jour importante, cette fois avec de nouvelles vues d’entraînement, qui seront l’une des principales fonctionnalités que watchOS 9 prévoit d’introduire plus tard cet automne.

Les vues d’entraînement de watchOS 9 aident les utilisateurs à mieux comprendre leur entraînement en faisant défiler la couronne numérique et en voyant de nouvelles vues de mesures telles que les anneaux d’activité, les zones de fréquence cardiaque, la puissance et l’élévation.

Avec la nouvelle mise à jour de Gentler Streak, les utilisateurs peuvent profiter de nouveaux tableaux d’entraînement sur Apple Watch, par exemple :

Graphique d’altitude actuel ou graphique de gain d’altitude (il est possible de basculer entre les deux sur la même vue en appuyant sur la métrique que vous souhaitez voir)

Tableau de fréquence cardiaque avec un compte à rebours jusqu’à l’objectif Go Gentler ou à l’état de dépassement (appuyez sur une fréquence cardiaque actuelle pour passer au compte à rebours de dépassement

Contrairement à la perspective d’Apple de fermer les anneaux d’activité, Gentler Streak veut que les utilisateurs sachent quand ils vont trop loin, car cela peut entraîner de la fatigue, augmenter les risques de blessures et de surentraînement.

Selon les développeurs, Gentler Streak « répond à votre état de préparation et, sur cette base, propose des suggestions d’entraînement quotidien (via le Allez plus doucement fonction) qui vous maintiennent dans des niveaux d’activité sains. Il propose également des jours de repos et des jours de récupération active en cas de besoin, et les intègre dans une séquence. L’objectif principal de l’application est de vous aider à améliorer régulièrement vos performances en ayant un équilibre sain entre entraînement et repos. »

En dehors de cela, la mise à jour 2.5 apporte quelques autres améliorations :

Scissions : Dans le résumé de l’entraînement, les fractionnements sur de plus longues distances sont désormais présentés de manière plus judicieuse. Par exemple, avec de longues sessions de vélo (plus de 25 miles ou kilomètres), au lieu d’afficher 25 fractionnements par 1 km/mile, Gentler Streak affiche désormais 5 fractionnements par 5 km/miles.

Commencer la semaine le : Sous « Commencer la semaine le » dans les paramètres du profil Gentler Streak, vous pouvez sélectionner le premier jour de la semaine comme lundi ou dimanche, selon vos préférences.

Gentler Streak propose plus de 90 types d’entraînement, y compris la promenade de chiens, le kitesurf, le parkour, etc. Avec un centre d’activités sur l’application iPhone, il affiche toutes les activités jamais suivies en un seul endroit, des graphiques de progression, des résumés d’activités, des récapitulatifs, des informations, etc.

L’application est téléchargeable gratuitement ici sur l’App Store mais nécessite un abonnement pour en profiter pleinement. La prime mensuelle est de 6,99 $ et la prime annuelle est de 19,99 $.

Que pensez-vous de cette mise à jour ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

