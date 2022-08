Das Keyboard lance le clavier mécanique haut de gamme MacTigr à profil bas [Hands-on]

Das Keyboard est sorti avec sa dernière création mécanique haut de gamme pour Mac. Le tout nouveau clavier MacTigr présente une conception haut de gamme avec une conception discrète, des switchs Cherry MX, un bouton de volume pratique, un concentrateur USB-C, etc. Lisez la suite pour tous les détails et notre aperçu pratique.

Das Keyboard a lancé aujourd’hui l’élégant nouveau MacTigr mécanique pleine grandeur dans le but d’offrir aux utilisateurs de Mac « l’expérience de frappe ultime » dans un design haut de gamme qui résistera à l’épreuve du temps.

Le co-fondateur et PDG de l’entreprise, Daniel Guermeur, a partagé ceci :

« Notre nouveau MacTigr est conçu pour durer et aide les utilisateurs à atteindre les plus hauts niveaux de productivité et de créativité, tandis que les switchs dédiés et les touches PBT souples produisent une action souple et satisfaisante, donnant l’impression que vous tapez sur un nuage. Nous avons réuni le meilleur des deux mondes – design et fonctionnalités durables – pour une expérience de frappe Mac haut de gamme. C’est le clavier Mac que les surdoués adoreront utiliser.

Caractéristiques du clavier Das MacTigr

Conception monocoque en aluminium ultra-mince

Commutateurs linéaires à profil bas Cherry MX Évalué pour 100 millions de frappes Course totale de 3,2 mm

Disposition pleine taille de 105 touches avec bouton de volume, boutons de lecture, de pause, de saut et de veille

Touches PBT à double coup

Plein-NKRO

Boîtier en aluminium et plaque supérieure en acier

Conception filaire avec câble USB-C intégré

Concentrateur USB-C à 2 ports

Conçu pour Mac

Prix ​​: 219 $ (direct ou Amazon)

Matériaux et fabrication

Das Keyboard n’a rien retenu avec le MacTigr. Il a une construction et une sensation si solides avec le cadre en aluminium au fini mat et les capuchons de touches PCB de haute qualité assortis offrent une belle texture avec plus de durabilité que de nombreuses options ABS.

MacTigr a un design très propre et simple qui s’adaptera à presque toutes les configurations, mais Das Keyboard a emballé de nombreux détails précieux comme le bouton de volume doux au toucher pour des réglages rapides, les boutons lecture/pause/saut, un bouton de veille et la luminosité. boutons, ainsi que le pavé numérique complet et les touches fléchées.

À l’arrière, il y a quatre pieds en caoutchouc qui maintiennent MacTigr en place et une plaque métallique gravée au centre.

Un autre aspect bien pensé de la conception du MacTigr est le concentrateur USB-C à double port juste à côté du câble intégré du clavier. Nous y reviendrons dans un instant.

Utilisé

En l’occurrence, j’utilise le Magic Keyboard d’Apple depuis quelques années, il a donc fallu du temps pour m’acclimater à ce MacTigr mécanique. J’ai passé environ deux semaines avec et j’ai vraiment apprécié l’expérience.

Les switchs à profil bas Cherry MX sans clic offrent une expérience plus tactile que les claviers d’Apple ou d’autres choix non mécaniques, mais ils ne sont pas si bruyants qu’ils sont gênants ou si résistants que vous sacrifiez la vitesse de frappe.

Comme le note Das Keyboard, Cherry MX offre un temps de rebond court avec 3,2 mm de course totale avec une tolérance serrée inférieure à 0,01 mm. J’ai trouvé impressionnant le mélange de légèreté et de substance que Das Keyboard a créé avec l’utilisation de switchs Cherry et de ces capuchons de touches PCB.

Un détail que j’ai vraiment apprécié lors de mes tests avec MacTigr est d’avoir le bouton de volume et les boutons de contrôle multimédia dans le coin supérieur droit. Cela facilite la construction de la mémoire musculaire pour les utiliser sans avoir à baisser les yeux.

Une autre fonctionnalité très pratique est le concentrateur USB-C intégré avec deux ports. Avec des vitesses de données allant jusqu’à 5 Gbit/s et une puissance suffisante pour l’iPhone ou l’iPad et d’autres appareils de taille moyenne à petite, il apporte commodité et polyvalence.

J’ai tout testé, des disques durs USB-C aux clés USB en via les câbles de charge, en via la recherche d’un cas d’utilisation intéressant avec l’Apple Watch Puck USB-C Native Union.

Critique constructive

Si vous recherchez un éclairage RVB ou une connectivité sans fil, MacTigr n’est pas le clavier qu’il vous faut. Mais je ne vois pas cela comme un inconvénient, Das Keyboard est juste très clair sur ce dans quoi il veut que MacTigr excelle. C’est une conception simple et éprouvée qui offrira une excellente expérience de frappe jour après jour pendant des années.

Le seul inconvénient auquel je peux penser est le manque de possibilité de réglage pour relever l’arrière du clavier. Je sais que MacTigr est conçu comme un clavier dédié, mais même avoir un accessoire en option comme sa règle de barre de pied fonctionnant avec MacTigr serait formidable d’avoir un peu de flexibilité pour la position main/poignet sans avoir à trouver une solution maison.

Au final

Que vous cherchiez à mettre à niveau votre clavier mécanique existant ou à choisir votre premier pour Mac, MacTigr est un plaisir à utiliser. Avec des matériaux et une qualité de construction phénoménaux, une attention particulière aux détails et des fonctionnalités pratiques comme un double concentrateur USB-C et un bouton de volume, je pense que Das Keyboard a créé quelque chose que les utilisateurs de Mac auront hâte d’utiliser tous les jours.

Si vous pensez que vous serez bon avec la conception à profil bas, je donne à MacTigr 5/5 – pour ceux qui pourraient avoir besoin de modifier l’inclinaison, je devrais baisser la note d’un demi-point à 4,5/5.

Vous pouvez vous procurer le Das Keyboard MacTigr à 219,99 $ maintenant directement auprès de la société ainsi que sur Amazon.

De plus, si vous n’êtes pas prêt ou ne voulez pas la conception discrète du MacTigr, il y a le Das Keyboard 4 Professional pour Mac avec des switchs Cherry MX Brown.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :