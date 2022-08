Snapchat + atteint 1 million d’abonnés payants alors que la société annonce des réponses à l’histoire prioritaire, de nouvelles icônes d’application, etc.

Snapchat a annoncé un impressionnant million d’abonnés à son service Snapchat+ après six semaines lors de son lancement officiel. Alors que Twitter Blue n’a pas atteint 500 000 abonnés et souhaite déjà facturer plus pour le service, Snapchat+ ajoutera quatre nouvelles fonctionnalités pour ses clients.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs peuvent accéder à encore plus de fonctionnalités exclusives dans le cadre de leur abonnement Snapchat+ :

Réponses à l’histoire prioritaire : Vos réponses seront plus visibles pour Snap Stars.

Vos réponses seront plus visibles pour Snap Stars. Post View Emoji : Choisissez un emoji que vous voulez que vos amis voient après avoir visionné vos Snaps. C’est une façon unique de signer vos Snaps.

Choisissez un emoji que vous voulez que vos amis voient après avoir visionné vos Snaps. C’est une façon unique de signer vos Snaps. Nouveaux arrière-plans Bitmoji : Donnez plus de style à votre arrière-plan Bitmoji avec des arrière-plans spéciaux comme de l’or brillant et une plage paradisiaque.

Donnez plus de style à votre arrière-plan Bitmoji avec des arrière-plans spéciaux comme de l’or brillant et une plage paradisiaque. Nouvelles icônes d’application : Modifiez l’icône de l’application Snapchat de votre écran d’accueil avec de nouveaux designs.

Snapchat+ est disponible pour 3,99 $/mois et les Snapchatters peuvent activer l’abonnement à tout moment en visitant leur profil. La société a déclaré que davantage de fonctionnalités seront disponibles dans la technologie le mois prochain.

À partir de maintenant, Snapchat+ est disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Inde, au Koweït, au Qatar, à Oman, à Bahreïn, en Égypte, en Israël, en Suède, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Suisse, Irlande, Belgique, Finlande et Autriche.

L’une des principales fonctionnalités disponibles avec Snapchat+ est la possibilité de lancer une version basée sur un navigateur. Pour l’instant, il ne prend en charge que la messagerie et les appels vidéo, mais Snap prévoit également d’ajouter éventuellement la prise en charge des lentilles de réalité augmentée.

En dehors de cela, les utilisateurs de Snapchat + peuvent ajouter de nouveaux badges de profil, avoir des informations sur les données, afficher des outils, etc.

Comment aimez-vous ce service d’abonnement? Payez-vous pour cela, Twitter Blue ou un autre abonnement aux réseaux sociaux ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :