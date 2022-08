Comment connecter Twitch avec MultiVersus : tutoriel pour les streamers et les spectateurs

MultiVersus a surpris les locaux et les étrangers et est devenu le jeu de combat de l’été. C’est une sorte de Smash Bros. avec des personnages Warner (Batman et Superman, Bugs Bunny, Rick et Morty, Scooby-Doo…) qui intègre les options les plus modernes, comme celle que nous voulons vous montrer aujourd’hui. Il s’avère que le jeu permet aux streamers de créer des matchs avec leurs abonnés et téléspectateurs d’une manière inédite et franchement confortable.

Rien à partager un code et le dernier imbécile, sans compter qu’il fuit et que des indésirables commencent à entrer dans la session. En connectant MultiVersus à Twitch, les streamers décident qui peut demander à rejoindre la session, puis choisissent dans la liste qui se forme. Une file d’attente personnalisée est créée entre le créateur de contenu en question et le public. De plus, les statistiques des combats entre le streamer et les spectateurs sont accumulées. Nous allons essayer d’expliquer comment.

Comment connecter Twitch avec MultiVersus ? Guide étape par étape pour les téléspectateurs

Si nous sommes spectateurs d’un flux et que nous souhaitons connecter Twitch à MultiVersus, il nous suffit de suivre cinq étapes simples :

Visitez cette page Twitch, connectez-vous et installez l’extension MultiVersus dans votre navigateur. Allez ensuite dans Paramètres du compte, Chaîne et vidéos, Extensions et Mes extensions. Cliquez sur l’engrenage pour configurer l’extension MultiVersus et vous recevrez une « Pin de configuration ». Cliquez sur l’icône en forme d’œil pour voir de quoi il s’agit et inscrivez-vous. Entrez dans le jeu, dans MultiVersus, allez dans Paramètres, Muxy Gamelink et entrez ce code. Accédez à la page Warner Bros, connectez-vous et connectez votre profil à la fois à Twitch et à la plateforme sur laquelle vous jouez à MultiVersus. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est d’entrer dans la file d’attente de la session créée par votre streamer préféré et d’attendre que les jeux commencent.

Comment connecter Twitch avec MultiVersus ? Guide étape par étape pour les streamers

Le processus pour connecter Twitch à MultiVersus en tant que streamer est à peu près le même, avec plusieurs étapes supplémentaires.

Après avoir fait tout ce qui précède, dans MultiVersus, choisissez de créer un jeu personnalisé. Revenez maintenant à la section Extensions Twitch où vous avez reçu votre code PIN de configuration. Vous verrez une liste déroulante où vous pourrez choisir qui vous pouvez inviter (tous les spectateurs, uniquement les abonnés, les abonnés d’un certain niveau…). Choisissez ce que vous voulez et cliquez sur créer. Une liste d’attente sera formée avec tous ceux qui s’inscrivent et comme ils le font, ils peuvent être invités au jeu en question.

Au cas où ce ne serait pas tout à fait clair pour vous, voici une vidéo qui l’explique mieux :