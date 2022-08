Zoom déploie un correctif pour une vulnérabilité qui peut donner à n’importe qui le contrôle de votre Mac

Si vous êtes un utilisateur de Zoom avec un Mac, un correctif de sécurité critique est en cours de déploiement et vous devez l’installer immédiatement. La mise à jour de Zoom pour Mac corrige une faille de sécurité majeure qui aurait pu permettre à quiconque d’accéder à la racine de votre ordinateur.

Tel que rapporté par Ars Technica, la vulnérabilité a été découverte pour la première fois par le célèbre chercheur en sécurité Patrick Wardle. Wardle a détaillé la vulnérabilité à Def Con la semaine dernière, expliquant que la fonction de mise à jour automatique de Zoom ne demande pas de mot de passe utilisateur et est activée par défaut.

Cela indique que les acteurs malveillants pourraient contourner le vérificateur de vérification et rétrograder vers une ancienne version moins sécurisée de Zoom ou transmettre un package entièrement différent au programme de mise à jour. Le rapport explique :