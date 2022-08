iOS 16 beta 6 donne aux utilisateurs plus de contrôle sur le pourcentage de batterie en mode basse consommation

Apple a publié la semaine dernière iOS 16 beta 5, et la mise à jour est venue avec une surprise : elle a ajouté pour la première fois un pourcentage de batterie aux iPhones modernes (iPhone X et versions ultérieures). Avec iOS 16 beta 6, qui a été publiée plus tôt dans la journée pour les développeurs, la société donne aux utilisateurs encore plus de contrôle sur le pourcentage de batterie lorsque le mode faible consommation est activé.

Auparavant, le pourcentage de batterie était déjà facultatif, de sorte que les utilisateurs pouvaient choisir de voir le pourcentage ou l’indicateur de niveau de batterie classique dans la barre d’état de l’iPhone. Cependant, lorsque le mode faible consommation était activé, le pourcentage de batterie était également activé automatiquement.

Même si vous aviez choisi de ne pas avoir le pourcentage de batterie sur votre iPhone, il apparaîtrait chaque fois que vous activeriez le mode faible consommation. Avec la dernière version bêta d’iOS 16, Apple a changé ce comportement. Désormais, les utilisateurs qui ont désactivé le pourcentage de batterie ne le verront pas même lorsque le mode faible consommation est activé.

Bien sûr, cela est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui n’aimaient pas la façon dont Apple a implémenté le pourcentage de batterie dans iOS 16, mais qui ont été obligés de le voir dans certaines situations. Il convient de noter, cependant, qu’Apple n’a apporté aucun changement en ce qui concerne l’interface de pourcentage de batterie, qui reste la même que dans iOS 16 beta 5.

Tout le monde ne semble pas aimer le pourcentage de batterie dans iOS 16

Comme nous l’avons vu précédemment, certains utilisateurs ont trouvé la nouvelle interface pour le pourcentage de batterie déroutante, car l’icône de la batterie ne correspond pas au pourcentage lorsqu’elle se vide. L’icône ne change que lorsque le niveau de la batterie descend à 20 %, puis elle devient rouge et vide. En dehors de cela, l’icône peut vous faire croire que la batterie est toujours pleine, ce qui n’est pas le cas.

Un autre détail concernant cette nouvelle implémentation est que le pourcentage de batterie dans iOS 16 n’est pas disponible pour l’iPhone XR, l’iPhone 11, l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini. Les raisons ne sont pas claires, mais cela pourrait être lié à la taille et à la résolution de l’écran.

iOS 16 est actuellement disponible en tant que logiciel bêta pour les développeurs et les utilisateurs inscrits au programme logiciel Apple Beta. La sortie officielle est prévue cet automne.

Vous avez repéré d'autres changements dans la version actuelle d'iOS 16 beta 6 ou d'iPadOS 16 beta 6 ?

Merci, 23box pour le conseil !

