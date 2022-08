Shotcut est un éditeur vidéo gratuit et open source

Shotcut prend en charge une large gamme de formats et de codecs grâce à FFmpeg. Aucune importation n’est requise, ce qui indique une édition native de la timeline, le prise en charge de Blackmagic Design pour la surveillance des entrées et des aperçus et le prise en charge d’une résolution jusqu’à 4k.

Les autres fonctionnalités incluent l’écran, la webcam et la capture audio. Lecture de flux réseau. Prend en charge la capture à partir de SDI, HDMI, webcam, audio JACK & Pulse, flux IP, écran X11 et appareils Windows DirectShow. Plusieurs panneaux ancrables et non ancrables, y compris les propriétés multimédias détaillées, les fichiers récents avec recherche, la liste de lecture avec vue miniature, le panneau de filtre, la vue historique, le panneau d’encodage, la file d’attente des travaux et le serveur fondu et la liste de lecture. Prend également en charge le glisser-déposer d’actifs à partir du gestionnaire de fichiers.

Fonctionnalités

Socket en charge grand format

Socket en charge des derniers formats audio et vidéo grâce à FFmpeg

Prend en charge les formats d’image populaires tels que BMP, GIF, JPEG, PNG, SVG, TIFF, WebP ainsi que les séquences d’images

Animations Lottie et rawr JSON

Aucune importation requise – édition native de la chronologie

Recherche à l’image près pour de nombreux formats

Chronologie multiformat : mélangez et faites correspondre les résolutions et les fréquences d’images au sein d’un projet

Capture de webcam

Capture audio

Socket en charge des résolutions 4K

Lecture de flux réseau (HTTP, HLS, RTMP, RTSP, MMS, UDP)

Plugins de générateur vidéo Frei0r (par exemple, barres de couleur et plasma)

Générateurs de couleur, de texte, de bruit et de compteur

Exportation EDL (CMX3600 Edit Decision List)

Exporter une seule image en tant qu’image ou vidéo en tant que séquence d’images

Fichiers vidéos avec canal alpha – à la fois en lecture et en écriture

Mappage de tonalité HDR vers SDR

Entrée, traitement et exportation vidéo complets en option

Fonctionnalités audio

Portées audio : sonie, crête-mètre, forme d’onde, analyseur de spectre

Contrôle du volume

Filtres audio :

Balance, Passe-bande, Compresseur, Canal de copie, Delay, Downmix, Égaliseur : 3 bandes, Égaliseur : 15 bandes, Égaliseur : Paramétrique, Expander, Gain, Passe-haut, Inverser, Limiteur, Passe-bas, Noise Gate, Normaliser : Un Pass, Normalize : Two Pass, Notch, Pan, Pitch, Reverb, Stereo Enhancer, Swap Channels

Mixage audio sur toutes les pistes

Fondu audio en entrée et en sortie et fondu vidéo de et vers le noir avec des commandes de fondu faciles à utiliser sur la chronologie

Le fondu enchaîné audio et vidéo dissout facilement les transitions en superposant des plans sur la même piste de la chronologie

Synchronisation des transports JACK

Générateur de tonalité

Stéréo, mono et ambiophonique 5.1

Compensation de hauteur pour les changements de vitesse vidéo

Enregistrez directement sur la chronologie pour la voix off, par exemple

Effets vidéo

Composition vidéo sur les pistes vidéo

Roues chromatiques à 3 voies (ombres, médiums, hautes lumières) pour la correction et l’étalonnage des couleurs

Outil compte-gouttes pour choisir une couleur neutre pour l’équilibrage des blancs

Désentrelacement

Rotation automatique avec commande manuelle

Fondu audio en entrée/sortie et fondu vidéo avec des commandes de fondu faciles à utiliser sur la chronologie

Transitions d’effacement vidéo :

barre, porte de grange, boîte, fréquence (radiale), diagonale, iris, matrice et image de dégradé personnalisée

Modes de composition/fusion de pistes :

Aucun, Sur, Ajouter, Saturer, Multiplier, Écran, Superposer, Assombrir, Esquiver, Brûler, Lumière dure, Lumière douce, Différence, Exclusion, Teinte HSL, Saturation HSL, Couleur HSL, Luminosité HSL.

Filtres vidéo :

Canal Alpha : Ajuster, Canal Alpha : Afficher, Visualisation de la danse audio, Visualisation du niveau audio, Visualisation de la lumière audio, Visualisation du spectre audio, Visualisation de la forme d’onde audio, Mode de fusion, Flou : Boîte, Flou : Exponentiel, Flou : Gaussien, Flou : Passe-bas, Flou : Pad, Luminosité, Choppy, Chroma Hold, Chroma Key : Avancé, Chroma Key : Simple, Contraste, Étalonnage des couleurs, Épingle d’angle, Rogner : Source, Rogner : Cercle, Rogner : Rectangle, Deband, Distort, Tramage, Échelle élastique, Flip, Glitch, Glow, GPS Text, Gradient, Grid, Halftone, Hue/Lightness/Saturation, Invert Colors, Key Spill : Avancé, Key Spill : Simple, Correction de l’objectif, Niveaux, LUT 3D, Masque : Appliquer, Masque : Chroma Key , Masque : À partir d’un fichier, Masque : Forme simple, Miroir, Mosaïque, Nerveux, Pas de synchronisation, Bruit : Rapide, Bruit : Images clés, Ancien film : Poussière, Ancien film : Grain, Ancien film : Projecteur, Ancien film : Rayures, Ancien film : Technocolor, Opacité, Postérisation, Réduction du bruit : HQ3DN, Réduction du bruit : Quantification, Réduction du bruit : Flou intelligent, Réduction du bruit : Ondelettes, Réflexion, RVB S décalage, rotation et mise à l’échelle, saturation, lignes de balayage, ton sépia, netteté, taille et position, croquis, suppression des taches, stabilisation, texte : riche, texte : simple, seuil, remappage temporel, minuterie, traînées, vertige, vignettage, alpha non prémultiplié , Vague, Balance des blancs

Filtres vidéo 360° :

Masque équirectangulaire, 360 : équirectangulaire à rectiligne, 360 : équirectangulaire à stéréographique, 360 : hémisphérique à équirectangulaire, 360 : rectiligne à équirectangulaire, 360 : stabiliser, 360 : transformer

Effet de vitesse pour les clips audio/vidéo

Inverser un clip

Portées vidéo : histogramme, défilé RVB, forme d’onde RVB, forme d’onde, vecteurscope et zoom

Modification des fonctionnalités

Découpage sur le lecteur de clip source ou la chronologie avec l’option d’ondulation

Opérations de couper, copier et coller faciles à utiliser

Ajouter, insérer, écraser, soulever et supprimer l’édition sur la chronologie

montage en 3 points

Masquer, désactiver et verrouiller les commandes de piste

Chronologie multipiste avec vignettes et formes d’onde

Annulation et rétablissement illimités pour les modifications de playlist, y compris une vue d’historique

Créer, lire, modifier, enregistrer, charger et exporter (rendre) des projets XML MLT (avec enregistrement automatique)

Enregistrer et charger le clip coupé en tant que fichier XML MLT

Charger et lire un fichier XML MLT complexe sous forme de clip

Glisser-déposer des fichiers depuis le gestionnaire de fichiers

Contrôle du lavage et du transport

Images clés pour les paramètres de filtre

Détacher l’audio du clip vidéo

Préréglages pour la plupart des filtres et exportation – à la fois fournis et créés par l’utilisateur

Trier la liste de lecture par nom ou date de création/d’enregistrement

Éléments à sélection multiple dans la liste de lecture et la chronologie

Créez un nom personnalisé pour les clips et entrez des commentaires à ce sujet

Édition proxy basse résolution pour améliorer la vitesse de recherche et éliminer ou minimiser la mise à l’échelle

Marqueurs et plages de la chronologie, y compris l’exportation à partir d’une plage et l’exportation sous forme de chapitres de texte

Un panneau Notes pour conserver des notes sur votre projet ou contenir du texte à lire pour la voix off

Insérez et réorganisez les pistes de manière flexible

Éditez les animations Lottie et rawr JSON avec [Glaxnimate](https://glaxnimate.mattbas.org/) outil d’animation vectorielle (inclus dans nos téléchargements Shotcut)

Multiplateforme et codec indépendant

Socket en charge multiplateforme : disponible sur Windows, Linux et macOS)

Codec indépendant donc ne dépend pas des codecs du système

Peut fonctionner comme une application portable à partir d’un lecteur externe

Traductions de l’interface utilisateur : arabe, catalan, chinois, tchèque, danois, néerlandais, anglais, estonien, finnois, français, gaélique, galicien, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, coréen, népalais, norvégien bokmål, norvégien nynorsk, occitan, polonais , portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois, taïwanais, thaï, turc, ukrainien (pas tous à 100 %, mais vous pouvez aider

Encodage par lots avec contrôle des tâches

Encodez/transcodez vers une variété de formats et de codecs grâce à FFmpeg

Diffusez (encodez en IP) des fichiers et toute source de capture

Mesure de la qualité vidéo (PSNR et SSIM)

Effectuer un contrôle d’intégrité d’un fichier audio/vidéo

Afficher des informations détaillées sur un fichier audio/vidéo

Affichage et surveillance

Monitoring externe via carte Blackmagic Decklink sur moniteur NTSC

Surveillance externe sur un affichage/moniteur système supplémentaire

Thèmes/skins d’interface utilisateur : aspect natif du système d’exploitation et obscurité et lumière personnalisées

Contrôlez le zoom vidéo dans le lecteur : ajuster la zone visible (par défaut), 10 %, 25 %, 50 %, original (100 %) et 200 %

Interface utilisateur flexible grâce à des dalles ancrables

Panneau de propriétés multimédia détaillé

Panneau des fichiers récents avec recherche

Mise en cache des vignettes et des formes d’onde entre les sessions

Enregistrez et basculez entre plusieurs dispositions d’interface utilisateur.

Grille à l’écran et zones de sécurité avec accrochage.

Expreview basse résolution (Preview Scaling) pour améliorer la vitesse des effets en temps réel.

Prévisualisez la chronologie de Shotuct en arrière-plan dans Glaxnimate

Assistance hardware

Blackmagic Design SDI et HDMI pour le monitoring d’entrée et de prévisualisation

Leap Motion et Contour Design Shuttle PRO pour le contrôle du jog/shuttle

Capture de webcam

Capture audio du périphérique système (microphone, entrée de ligne)

Capture (enregistrement) SDI, HDMI, webcam (V4L2), audio JACK, PulseAudio, flux IP et périphériques Windows DirectShow

Traitement d’image parallèle multicœur (lorsque vous n’utilisez pas de GPU et que la suppression d’images est désactivée)

Traitement d’image basé sur GPU OpenGL avec linéaire à virgule flottante 16 bits par composant de couleur

Encodage hardware AMD, Intel et NVIDIA

Remplacez le filtre vidéo Mask par 3 nouveaux filtres :

Masque : forme simple

Masque : À partir du fichier

Masque : Appliquer

Le nouveau masque : appliquer un filtre permet de masquer des filtres sans utiliser plusieurs pistes ! Utilisez Masque : Forme simple ou Masque : À partir du fichier pour démarrer le masque de filtre, suivi des filtres vidéo à masquer, suivi de Masque : Appliquer pour appliquer le masque aux filtres intermédiaires. Les filtres avant ou après les filtres de masque affectent l’intégralité de l’image vidéo. On peut toujours utiliser Mask : Simple Shape ou Mask : From File pour affecter le canal alpha pour la composition multipiste comme auparavant. Cela les rend compatibles avec les informations et les didacticiels existants qui suggèrent d’utiliser plusieurs pistes ainsi que d’activer des effets de collage/montage ou de transition lorsque les pistes n’utilisent pas le même clip.

Le nouveau Mask: From File est un nouveau filtre vidéo puissant offrant 3 modes :

Transition par essuyage (stock ou personnalisée)

Canal > Luminosité d’un fichier vidéo ou image (Fichier > Personnalisé…)

Canal > Alpha à partir d’un fichier vidéo ou image. De plus, Threshold peut être animé avec des images simples ou clés, ce qui est particulièrement agréable lorsqu’il est utilisé avec des fichiers image luma-wipe (stock ou personnalisés). Non seulement vous pouvez essuyer sur un filtre masqué, mais vous pouvez également l’utiliser comme un autre moyen de faire une transition d’effacement en utilisant plusieurs pistes (au lieu de la même transition de piste).

Quoi de neuf