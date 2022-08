La plupart des fabricants de montres intelligentes jouent vite et librement avec les caractéristiques d’épaisseur

TL; DR : Les caractéristiques matérielles d’entreprises réputées sont généralement considérées comme un évangile, mais comme l’a récemment découvert un YouTuber, certains ont un penchant pour étirer la vérité (et certains plus que d’autres).

Samsung a annoncé la semaine dernière une nouvelle gamme de montres connectées, dont la Galaxy Watch 5 Pro. Les caractéristiques du produit indiquent l’épaisseur de la montre à 10,5 mm, mais certaines personnes en ligne ont remarqué que les caractéristiques ne semblaient pas passer le test de la vue par rapport à d’autres vêtements plus minces.

Ray de la chaîne YouTube DC Rainmaker a décidé de regarder de plus près. Il a commencé avec la Galaxy Watch 5 qui a une épaisseur déclarée de 9,8 mm. En réalité, il est plus proche de 13 mm, soit environ 30 % plus épais que ne le prétend Samsung. La Watch 5 Pro susmentionnée mesurait une tique de plus de 15 mm, soit environ 43% plus épaisse que celle indiquée par Samsung.

L’Apple Watch Series 7 a une profondeur de 10,7 mm selon le site Web d’Apple, mais l’outil de Ray l’a mesurée à environ 13,14 mm. Le Forerunner 255 de Garmin est répertorié à 12,9 mm sur le site de Garmin, mais en réalité, il a une épaisseur supérieure à 14 mm. Le Polar Pacer Pro aurait une épaisseur de 11,5 mm, mais l’étrier numérique indique qu’il est plus proche de 12,16 mm. La montre 9 Peak de Suunto est répertoriée en ligne à 10,6 mm d’épaisseur mais mesure 12,85 mm.

Remarquez-vous une tendance ici?

Seules deux mesures de montres Ray – la Fitbit Sense et la Wahoo Rival – étaient dans les caractéristiques indiquées. Pour s’assurer que ses mesures étaient exactes, Ray a recalibré l’outil après chaque mesure et les a vérifiées par rapport à un tapis de mesure.

Que se passe-t-il, demandez-vous ? Eh bien, il s’avère que de nombreux fabricants de smartwatch jouent vite et librement avec leur formulation. Sur le site de Samsung en petits caractères, vous remarquerez qu’il est dit que les montres sont mesurées sans capteurs de santé. Fort de ces connaissances, Ray a découvert que les appareils d’Apple et de Garmin s’alignent sur les caractéristiques lorsque vous ne tenez pas compte de la bosse du capteur.

Bien que la bosse n’englobe pas tout le bas de la montre, elle est physiquement là et tient compte de l’épaisseur globale de l’appareil. Indiquer la caractéristique de n’importe quelle section en dehors du point le plus épais sans le dire explicitement (et pas simplement le cacher dans les notes de bas de page) semble trompeur.

Avec la Galaxy Watch 5 Pro, cependant, Samsung pousse la vérité encore plus loin. Comme le souligne Ray, la mesure d’épaisseur indiquée concerne uniquement le flanc de la montre et exclut complètement la bosse du capteur et l’ensemble de la coque arrière.

Comment cela se traduit-il dans le monde réel ? Il s’avère que la Galaxy Watch 5 Pro est presque identique en épaisseur et en diamètre à un Double Stuf Oreo. Ironiquement, la Galaxy Watch 5 standard de 40 mm a à peu près la même épaisseur qu’un Oreo ordinaire.

Comme le conclut Ray, il semble que la plupart des principaux fabricants de montres intelligentes aient un accord tacite dans lequel ils ignoreront simplement la bosse du capteur lors de la liste de l’épaisseur de leurs montres numériques.