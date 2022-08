Le règlement du procès de 30 millions de dollars d’Apple pour la recherche de sacs d’employés a été approuvé

L’année dernière, Apple a accepté de payer 30 millions de dollars aux employés du commerce de détail en Californie pour régler un procès concernant sa politique de vérification des sacs. Ce règlement a maintenant été approuvé par un juge du tribunal de district des États-Unis et verra les travailleurs recevoir un paiement moyen de 1 328 $ tandis que les avocats dans l’affaire récolteront 10 millions de dollars.

Il s’agit d’un procès incroyablement long, les employés ayant déposé pour la première fois le recours collectif contre Apple en 2013. Selon les employés, Apple a forcé les employés du commerce de détail à chercher avant de partir pour la journée, y compris des fouilles de leurs sacs, sacs à main, sacs à dos, porte-documents et appareils Apple personnels.

Apple a affirmé que les perquisitions étaient nécessaires pour s’assurer que les employés ne volaient pas de produits. Les employés, cependant, ont déclaré qu’ils devaient souvent attendre jusqu’à 45 minutes après leur quart de travail pour que cette recherche soit terminée, et qu’ils ne seraient pas payés pour ce temps.

Notamment, le procès a révélé que Tim Cook n’était en grande partie pas au courant de la politique et lorsque deux employés se sont plaints directement à Cook du problème, il a transmis l’e-mail à ses responsables des ressources humaines, demandant « Est-ce vrai? »

Un juge californien a rejeté le recours collectif en 2015, mais cette décision a fait l’objet d’un appel. La Cour d’appel du neuvième circuit des États-Unis a alors demandé à la Cour suprême de Californie de clarifier la loi. En février 2020, la Cour suprême de Californie a statué qu’Apple devait payer ses travaux de vente au détail pour cette période.

Le règlement de 30 millions de dollars, qu’Apple a accepté en novembre, a maintenant été approuvé par le juge du tribunal de district américain William Alsup, comme l’a rapporté Loi Bloomberg. La classe dans le procès comprend 12 000 employés actuels et anciens des magasins Apple en Californie.

Le Règlement est à tous égards juste, raisonnable, adéquat et approprié, et dans le meilleur intérêt des Membres du Groupe du Règlement. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a pris en compte un certain nombre de facteurs, notamment : (1) la force des réclamations des demandeurs ; (2) le risque, les dépenses, la complexité et la durée probable d’autres litiges ; (3) le montant offert en règlement; (4) l’étendue de la découverte effectuée et le stade de la procédure ; (5) l’expérience et les opinions des Procureurs du Groupe et des Procureurs de la Défense ; et (6) la réaction des Membres du Groupe de Règlement au Règlement proposé.

La Cour conclut que le Règlement offre un recouvrement monétaire important à tous les Membres du Groupe du Règlement participant et conclut qu’un tel recouvrement est juste, raisonnable et adéquat lorsqu’il est mis en balance avec le risque de poursuites judiciaires liées aux questions de dommages.