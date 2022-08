Marvel et Disney annoncent un événement de jeu avec Star Wars, Midnight Suns… date, heure et comment le regarder en ligne

Nous avons déjà un autre rendez-vous au calendrier : il s’agit du Disney & Marvel Games Showcase, un événement qui fera partie de la D23 Expo 2022, la foire qui se déroulera du 9 au 11 septembre au Anaheim Convention Center de Los Angeles, dans lequel nous découvrirons l’actualité des produits Star Wars, Pixar, Marvel et Disney, entre autres. Ci-dessous, nous vous donnons tous les détails sur l’événement du jeu vidéo.

Quand et à quelle heure est le Disney & Marvel Games Showcase ?

L’événement aura lieu le vendredi 9 septembre à 22h00 (heure de la France). Vous pouvez le suivre sur les chaînes YouTube officielles de Marvel Entertainment et Disney. Ci-dessous, nous vous proposons le calendrier complet pour de France, l’Amérique latine et les États-Unis.

France () : à 22h00

France (îles Canaries) : à 21h00

Argentine : à 17h00

Bolivie : à 16h00

Brésil : à 19h00

Chili : à 16h00

Colombie : à 15h00

Costa Rica : à 14h00

Cuba : à 16h00

Equateur : à 15h00

El Salvador : à 14h00

États-Unis (Washington DC) : à 16h00

États-Unis (PT) : à 13h00

Guatemala : à 14h00

Honduras : à 14h00

Mexique : à 15h00

Nicaragua : à 14h00

Panama : à 15h00

Paraguay : à 16h00

Pérou : à 15h00

Porto Rico : à 16h00

République Dominicaine : à 16h00

Uruguay : à 17h00

Venezuela : à 16h00

La présence de jeux tels que Marvel’s Midnight Suns, Lego Star Wars : The Skywalker Saga et Disney Dreamlight Valley, entre autres, a déjà été confirmée. De plus, nous connaîtrons également des nouvelles du jeu Star Wars d’Amy Hening (Uncharted) et, bien sûr, il y aura des surprises et des annonces inédites.

Source | Disney&Marvel; via Nibellion sur Twitter