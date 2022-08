Ce concept Mercedes F200 avait des caméras pour les rétroviseurs latéraux et la direction par joystick… en 1996

Vue d’ensemble : Mercedes-Benz a créé en 1996 un véhicule concept pour mettre en évidence les innovations en matière de conception, de contrôle et de confort des voitures particulières. En y repensant plus de 25 ans plus tard, l’élégant coupé a mis en œuvre un certain nombre d’idées avant-gardistes qui ne commencent que récemment à se retrouver dans les véhicules de série.

Le coupé 2 portes comportait un système de contrôle unique qui remplaçait le volant et les pédales d’accélérateur / de frein par des joysticks. Il y a un double bâton au centre ainsi que des bâtons individuels sur chaque porte, vous permettant de conduire depuis le siège du driver ou le siège du passager. Si quelqu’un a des informations supplémentaires sur les fonctions du stick monté sur la porte, j’aimerais en savoir plus.

Du siège du driver, il ressemble plus au cockpit d’un avion de chasse qu’à une voiture du milieu des années 90, mais le reste de l’intérieur est très minimaliste grâce à un tableau de bord épuré composé principalement d’écrans vidéo.

Le concept a également remplacé les rétroviseurs latéraux traditionnels par des caméras et a été équipé de bien plus d’airbags que ce qui était standard pour l’époque. D’autres technologies de pointe pour l’époque comprenaient un toit en verre panoramique électro-transparent, une reconnaissance vocale pour une utilisation avec un téléphone portable, un système de suspension entièrement actif, un couvercle de camion à ouverture électrique avec une charnière à quatre articulations et un système de phares à lumière variable. Distribution.

Sous le capot se trouve un V12 atmosphérique de 6,0 litres. Les portes papillon électriques et les roues de style concept ne plairont pas à tout le monde, mais sinon, c’est une voiture d’apparence très moderne compte tenu de son âge. Les portes se déverrouillent via une carte magnétique conservée dans la poche du propriétaire, aucun glissement requis.

La chaîne YouTube TheTFJJ a récemment filmé le concept Mercedes F200 lors de son arrivée au salon automobile London Concours. Selon la description, la voiture est l’un des rares concepts Mercedes jamais vendus à un client et aurait rapporté près de 10 millions de dollars. Il a fait ses débuts au Mondial de l’Automobile de Paris en 1996 mais a rarement été vu en public depuis.