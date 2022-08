Intel abandonne le support natif de DirectX 9 sur les GPU Arc et Xe

Dans le contexte : cela ne devrait surprendre personne que les GPU Arc Alchemist d’Intel ne soient pas livrés avec des drivers au même niveau que les offres Nvidia et AMD. Team Blue a beaucoup de rattrapage à faire, et maintenant, il abandonne même le support natif des anciennes API graphiques pour, espérons-le, accélérer le processus.

À l’heure actuelle, ce n’est un secret pour personne que l’entrée d’Intel dans l’espace GPU dédié avec Intel Arc ne s’est pas exactement déroulée comme prévu. Beaucoup s’attendaient à ce que le géant de la technologie puisse rivaliser avec Nvidia et AMD sur le hardware graphique de milieu et d’entrée de gamme, mais après plusieurs retards et un lancement plutôt modéré, cela ne semble pas être le cas, du moins pour le moment.

Cela n’a pas non plus aidé que le déploiement d’Intel Arc ait commencé avec une carte bas de gamme, l’Arc 3 A380. Même si les attentes ne pouvaient pas être élevées pour une offre d’entrée de gamme de première génération, notre propre Steven Walton a trouvé qu’il s’agissait d’un produit faible qui peut à peine rivaliser avec des cartes comme la Radeon RX 6400 d’AMD ou même des modèles plus anciens comme la GeForce GTX 1650 de Nvidia. .

L’une des principales raisons de ces mauvais résultats est qu’Intel fait de petits pas avec l’optimisation des drivers, tandis que ses concurrents ont mis des décennies à perfectionner leur pile logicielle pour une pléthore de jeux. La société a pris un pari coûteux avec Arc, et certains de ses partenaires constructeurs auraient perdu tout intérêt peu de temps après avoir vu l’accueil négatif des joueurs et des critiques.

Cependant, Team Blue semble déterminé à améliorer les performances de jeu et la stabilité des GPU Arc Alchemist avec une hiérarchisation agressive de ses efforts. Par exemple, la société a récemment déplacé les processeurs de 10e génération et plus anciens vers le prise en charge des drivers hérités et a même abandonné le prise en charge de DirectX 9 pour les processeurs de 12e génération et les GPU Arc.

Cette dernière décision est plus intéressante, car il semble qu’Intel gérera le prise en charge de DirectX 9 en utilisant les capacités d’émulation de DirectX 12. Plus précisément, la société utilisera une couche de cartographie open source appelée D3D9On12 qui peut convertir les commandes graphiques de D3D9 en D3D12. En d’autres termes, les jeux ou les applications pourront utiliser un périphérique Direct3D 9 émulé au lieu d’un périphérique natif, avec des performances similaires ou légèrement inférieures.

Le même comportement s’appliquera aux systèmes équipés à la fois d’un GPU intégré Intel Xe et d’un GPU Arc. Ce dernier prendra en charge le rendu des jeux DirectX 9 via le D3D9On12 sauf s’il est désactivé.

Dans un sens, Intel externalise le travail d’optimisation de ses drivers de jeu pour DirectX 9 à Microsoft afin qu’il puisse se concentrer sur l’amélioration des performances de DirectX 11 sur Intel Arc. La société a encore du pain sur la planche, mais au moins les capacités multimédias du silicium Intel Arc telles que l’encodage AV1 sont non seulement décentes, mais elles parviennent également à battre celles des cartes Nvidia et AMD de la génération actuelle.

En attendant, Intel prépare la sortie des cartes Arc 7 et essaie même d’augmenter leurs performances. Ce seront des offres de niveau grand public au même niveau que des cartes comme la Nvidia GeForce RTX 3060 (au moins dans les titres DirectX 12 modernes), mais il n’y a pas de mot sur le prix ou la date de sortie.