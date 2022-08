La détection des crises cardiaques d’Apple Watch s’est avérée efficace – mais de nombreux obstacles à une utilisation réelle

Un test médical a montré que la détection des crises cardiaques Apple Watch est techniquement réalisable en utilisant rien de plus que les capteurs ECG intégrés aux modèles actuels.

Bien que la méthode recommandée par Apple pour effectuer une lecture ECG donne une lecture à 1 dérivation, il est possible d’appliquer une méthode différente pour obtenir une lecture à 9 dérivations. Il y a cependant des réserves importantes à cette actualité sanitaire…

Apple a ajouté pour la première fois une fonction d’électrocardiogramme (ECG) à l’Apple Watch Series 4, en 2018. Les autorisations légales signifiaient que la fonctionnalité a mis du temps à se déployer des États-Unis vers d’autres pays – la fonctionnalité est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. , Australie, Brésil, Portugal, Arabie Saoudite, Japon et Mexique.

Apple a pris soin d’avertir que la fonction ECG ne peut pas détecter les crises cardiaques (techniquement connues sous le nom d’infarctus du myocarde, ou IM). Cet avertissement s’affiche lorsque vous effectuez un relevé ECG :

Et encore quand les résultats sont donnés :

La lecture ECG de référence pour détecter une crise cardiaque est une lecture à 12 dérivations. Cela se compare à la lecture à 1 dérivation que vous obtenez en utilisant la méthode recommandée par Apple.

Cependant, un test médical montre que les capteurs existants peuvent fournir une lecture à 9 dérivations si la montre est placée à une série d’emplacements différents sur votre corps.

La Journal de l’Institut de cardiologie du Texas rend compte d’une méta-revue d’un nombre important d’études sur l’utilisation de l’Apple Watch.

En milieu clinique, un ECG à 12 dérivations est actuellement nécessaire pour diagnostiquer l’infarctus du myocarde. De nombreuses études ont examiné la possibilité d’utiliser l’Apple Watch pour enregistrer plusieurs pistes afin de répondre à cette exigence pour un diagnostic clinique d’IM.

Les dérivations électrocardiographiques I, II et III font partie intégrante de l’ECG standard à 12 dérivations dans les applications cliniques de routine. L’Apple Watch peut enregistrer la dérivation I et, selon le triangle d’Einthoven, elle pourrait acquérir les dérivations II et III en utilisant différentes parties du corps.

La montre pourrait être placée sur le bas-ventre gauche, la cuisse gauche ou la cheville gauche, et la dérivation II pourrait être enregistrée en plaçant l’index droit sur la couronne de la montre; la dérivation III pourrait être enregistrée de la même manière en plaçant l’index gauche sur la couronne. Il a été démontré que le bas-ventre gauche fournit le meilleur signal de qualité.

Plusieurs études ont vérifié la précision globale de cette approche et sa comparabilité avec l’ECG standard à 12 dérivations, et elles ont montré que la qualité du tracé du signal ainsi que la durée et l’amplitude des ondes générées par l’Apple Watch conviennent au diagnostic.

Les cardiologues ont pu attribuer correctement en aveugle plus de 90 % des signaux ECG de l’Apple Watch aux dérivations ECG standard correspondantes. Ces résultats suggèrent que l’enregistrement des dérivations I à III par l’Apple Watch est précis et hautement comparable à leur enregistrement sur un ECG standard. […]

Dans l’étude la plus complète à ce jour,21 Spaccarotella et ses collègues ont recruté 100 patients, dont 54 patients atteints de [MI] et 27 avec non-[MI]. Dans cette étude, Apple Watch avait une sensibilité de 93 % et une spécificité de 95 % pour la détection [MI]contre une sensibilité de 94 % et une spécificité de 92 % pour détecter les non-[MI].