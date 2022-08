Squirrel with a Gun est le jeu parfait pour les fans de rongeurs armés

WTF ? ! La ligne classique selon laquelle l’humour est subjectif est sans aucun doute applicable au monde des jeux vidéo. Certains peuvent aimer l’intelligence de Grim Fandango, The Stanley Parable ou The Secret of Monkey Island, tandis que d’autres pourraient trouver Goat Simulator ou même Postal plus à leurs goûts. Mais peut-être que Squirrel with a Gun sera le jeu qui unit tout le monde avec son attrait universel. Ou peut être pas.

En toute honnêteté, Squirrel with a Gun a l’air très drôle. Le nom du jeu explique le principe : vous incarnez l’une des créatures à fourrure qui aiment les noix, mais celle-ci peut porter et utiliser des armes à feu. Pas un pistolet de taille appropriée, remarquez ; il s’agit d’une véritable arme de poing pleine grandeur, ce qui est essentiellement ce qui la rend si amusante.

La bande-annonce voit notre héros armé courir avec une variété d’armes à feu. À un moment donné, il brandit un Uzi d’une manière quelque peu menaçante, démontrant comment le recul des armes à feu peut être utilisé pour soulever l’écureuil dans les airs.

Ledit écureuil est également montré en train d’abattre plusieurs agents de style Matrix, dont l’un est vu en train de se battre au corps à corps avec la créature. Il y a une autre scène dans laquelle le rongeur semble agresser quelqu’un sous la menace d’une arme.

Il y a aussi des puzzles dans la bande-annonce, et il semble que tu pourras habiller le personnage principal. Une section le montre portant un bandeau avec de minuscules oreilles mignonnes qui couvrent ses vraies petites oreilles mignonnes.

Squirrel with a Gun, créé dans Unreal Engine 5, est l’œuvre du développeur indépendant Daniel DeEntremont, qui le décrit comme un jeu bac à sable axé sur l’exploration et le tir au combat.

À quel point vous appréciez Squirrel with a Gun peut dépendre de si vous aimez Goat Simulator. Ce titre de 2014 a commencé sa vie comme une blague en ligne avant que le développeur suédois Coffee Stain Studios n’en fasse un jeu extrêmement réussi, malgré les testeurs moyennes. Son succès a été aidé par une apparition sur Xbox Game Pass et PlayStation Plus et a conduit à une suite appelée Goat Simulator 3 (il n’y a pas de Goat Simulator 2), lancée plus tard cette année.

La page Squirrel with a Gun Steam répertorie sa date de sortie comme simplement « Bonne question! » alors attendez-vous à ce qu’il se passe un certain temps avant que le jeu n’arrive.