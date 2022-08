Votre iPhone pourrait bientôt afficher plus de publicités sur les applications iOS natives

Vue d’ensemble : l’entreprise la plus précieuse au monde semble actuellement étendre ses activités de publicité pour une croissance supplémentaire de ses revenus. En introduisant des publicités dans davantage d’applications préinstallées sur l’iPhone et l’iPad, Apple prévoit de faire passer de manière significative son chiffre d’affaires annuel actuel de 4 milliards de dollars à « deux chiffres ». Cette décision est susceptible de contrarier les propriétaires d’iPhone qui paient déjà une prime pour l’expérience hardware et logicielle étroitement intégrée d’Apple.

Apple a actuellement une implémentation publicitaire assez limitée sur iOS, comprenant des annonces de recherche sur l’App Store comme moyen pour les développeurs de promouvoir leurs applications, ainsi que des annonces dans l’application Stocks and News de première partie. Bizarrement, ce dernier diffuse même des publicités aux abonnés payants de News+, bien qu’il s’agisse d’un problème mineur en termes d’expérience iOS globale.

Cependant, il semble maintenant que la stratégie publicitaire d’Apple passe à la vitesse supérieure, car la société prévoit une augmentation significative des revenus publicitaires annuels avec une expansion des publicités dans de nouveaux endroits sur l’iPhone et l’iPad.

Selon un rapport de Bloomberg, les candidats potentiels pour ces publicités incluent les applications Apple Maps, Books et Podcasts, et même un niveau TV+ avec support publicitaire. L’App Store recevra également bientôt plus d’annonces dans l’onglet « Aujourd’hui » de l’application et dans les pages de téléchargement d’applications tierces.

Quant à Apple Maps, les annonces basées sur la recherche ont apparemment été testées en interne, qui semblent suivre une implémentation de type Yelp qui permet aux entreprises payantes d’être classées en tête des listes locales. Pour Apple Books et Podcasts, les utilisateurs peuvent voir un éditeur/auteur sponsor apparaître plus haut dans les résultats, ainsi que apparaître dans des publicités placées dans d’autres zones de ces applications. Apple TV +, quant à lui, pourrait suivre les goûts de Netflix et d’autres rivaux de streaming pour un niveau moins cher financé par la publicité avec moins de contenu.

Le rapport de Bloomberg met également en évidence la transparence du suivi des applications axée sur la confidentialité d’Apple, et comment la mise en œuvre de cette fonctionnalité par Cupertino a considérablement affecté les revenus des entreprises et des développeurs tiers. Bien que ces derniers aient dû repenser leur stratégie publicitaire parce que les utilisateurs d’iPhone ont tendance à refuser le suivi inter-applications, cela laisse potentiellement un terrain de jeu inégal pour l’activité publicitaire d’Apple qui pourrait engendrer quelques poursuites antitrust sur la route.

L’expansion publicitaire potentielle d’Apple pour l’écosystème iOS pourrait également risquer de déprécier la marque iPhone, où les propriétaires ont tendance à dépenser plus pour une expérience propre et dédiée. En plus de payer des abonnements pour de nombreuses applications et services existants d’Apple, le fait de devoir voir des publicités sur davantage d’applications propriétaires de l’entreprise rendra probablement plus difficile pour Apple de justifier le prix premium de l’iPhone.