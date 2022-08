Une panne de courant en Chine pourrait affecter la production d’iPad au milieu de sa pire canicule

La production d’iPad pourrait être affectée par la pire canicule en Chine depuis 60 ans. Selon Reuters, les producteurs de lithium et d’autres métaux « ont fermé des usines ou réduit la production dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays, après avoir rationné la consommation d’électricité industrielle » en raison de la canicule.

Les rapports indiquent également que « les utilisateurs industriels de 19 des 21 villes de la province ont reçu l’ordre de suspendre la production du 15 août au 20 août pour donner la priorité à l’alimentation électrique résidentielle ».

Après ce rapport, l’analyste Ming-Chi Actu a écrit que cette coupure de courant temporaire dans le Sichuan pourrait affecter la production d’iPad dans ses usines d’assemblage de Chengdu (Foxconn) et de Chongqing (Compal). L’analyste écrit :

Bien qu’il soit difficile d’évaluer les impacts sur la production actuellement, les impacts devraient être limités si la panne de courant peut se terminer le 20 août. De plus, la planification flexible de la production par les assembleurs devrait également contribuer à réduire l’impact des pannes de courant.

Cela dit, Actu pense que les gens doivent faire attention à « si des incidents similaires se reproduiront dans les prochains mois et affecteront les livraisons de nouveaux produits d’Apple pendant la haute saison ».

Selon l’analyste Susan Zou de Rystad Energy, qui s’est entretenue avec Reuters, les prix du lithium pourraient augmenter et la chaîne d’approvisionnement pourrait être affectée car « la température élevée dans la province du Sichuan ne diminue pas de manière significative la semaine prochaine ».

Selon certaines rumeurs, Apple préparerait quelques nouveaux modèles d’iPad pour un événement d’octobre. Netcost-security.fr a signalé un nouveau modèle de base d’iPad de 10e génération aux côtés de deux nouvelles versions d’iPad Pro.

Ces iPad pourraient être annoncés aux côtés de nouveaux Mac dotés de processeurs plus rapides. Bien qu’il ne soit pas clair comment cette vague de chaleur affectera les plans d’Apple, nous surveillerons de plus près l’évolution de la situation en Chine – et comment elle affecte la production d’iPad.

La bonne nouvelle est que la production d’iPhone semble inchangée, car l’analyste Ming-Chi Actu a rapporté la semaine dernière que tout était dans les délais.

Lire la suite:

(1/2)

Une panne de courant temporaire dans le Sichuan pourrait affecter les usines d’assemblage d’iPad à Chengdu (Foxconn) et Chongqing (Compal). Bien qu’il soit difficile d’évaluer les impacts sur la production actuellement, les impacts devraient être limités si la panne de courant peut se terminer le 20 août.https://t.co/tVmaJq9JsF — 郭明錤 (Ming-Chi Actu) (@mingchikuo) 15 août 2022

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :