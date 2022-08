OnePlus recrute des testeurs bêta fermés OxygenOS 13 pour OnePlus 8 et 8 Pro

Après les OnePlus 9, 9 Pro et 9RT, deux autres téléphones OnePlus reçoivent la bêta fermée OxygenOS 13 basée sur Android 13. La version bêta fermée a été publiée il y a un jour pour le OnePlus 9RT, tandis que la version bêta fermée pour OnePlus 9 et 9 Pro a été mise en ligne il y a deux semaines. De plus, la bêta ouverte d’OxygenOS 13 est déjà disponible pour le OnePlus 10 pro, qui est le téléphone phare actuel de OnePlus.

Si vous êtes un utilisateur OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, voici tout sur la bêta fermée d’OxygenOS 13 pour OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

OnePlus semble rapide cette fois avec des mises à jour par rapport à l’année dernière. La série OnePlus 8 a été lancée en 2020 et Android 13 sera la dernière mise à jour majeure de la série selon trois politiques de mise à jour majeures pour les téléphones phares.

La version bêta fermée d’OxygenOS 13 pour OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro est disponible uniquement pour un nombre limité d’utilisateurs. En chiffres, c’est 200 sièges pour les deux appareils combinés. Ainsi, seuls les 200 premiers utilisateurs pourront rejoindre le programme bêta fermé d’Android 13. La bêta fermée d’OxygenOS 13 durera environ deux à trois mois. Et la bêta ouverte est attendue une fois que le OnePlus 10 Pro aura obtenu la mise à jour stable d’OxygenOS 13.

En parlant de changements et de nouvelles fonctionnalités, OxygenOS 13 est livré avec une conception aquamorphique qui est le principal changement en termes d’interface utilisateur. Les autres fonctionnalités incluent un meilleur HyperBoost pour les jeux, une meilleure confidentialité, etc. Vous pouvez voir toutes les nouvelles fonctionnalités sur cette page.

Si vous êtes un utilisateur OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro en Inde et que vous souhaitez essayer la version bêta fermée d’OxygenOS 13, vous pouvez postuler au programme bêta. Pour postuler à la bêta fermée d’Android 13, rendez-vous sur lien d’application bêta et remplissez tous les détails requis. Une fois que vous aurez soumis la demande, OnePlus la vérifiera et si vous avez atteint 200 sièges, vous recevrez la mise à jour en direct. Vous pouvez vérifier les mises à jour en accédant à Paramètres > À propos de l’appareil > À jour ou Mises à jour disponibles.

OnePlus ne permet pas de divulguer les détails de la bêta fermée, alors assurez-vous de connaître toutes les règles pour tester la bêta fermée d’OxygenOS 13. Vous pouvez visiter le page officielle de la communauté OnePlus connaître toutes les exigences.

