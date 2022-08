Samsung Galaxy Z Flip 4 & Z Fold 4 : de petites mises à jour entretiennent l’amitié

Téléphone portable à clapet avec le meilleur équipement et smartphone pour le pliage – il y a des années, Samsung a créé des produits de luxe basés sur les souhaits de certains. La dernière génération de Galaxy Z Flip et Z Fold suscite également le désir. Mais les férus de technologie auraient sans doute espéré un peu plus des Flip 4 et Fold 4.

Ce sont les nouveaux smartphones pliables

Un an après le lancement du Galaxy Z Flip 3, le Galaxy Z Flip 4 sortira le 26 août 2022 dans les couleurs Bora Purple, Graphite et, pour la première fois, également en Pink Gold et Blue. Les prix commencent à 1099 euros (RRP) pour le plus petit modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de ROM. La version la plus chère est de 1279 euros (RRP) pour 512 Go de mémoire flash.

Le point culminant est et reste la conception à clapet. Vous pouvez ouvrir et fermer le téléphone comme un téléphone à clapet classique. Une fois ouvert, un écran de 6,7 pouces se révèle. Il y a un autre écran sur le devant. Sur l’écran de 1,9 pouces, vous pouvez afficher les informations souhaitées ou contrôler certaines fonctions sans avoir à ouvrir le téléphone. Par exemple la caméra.

Beau et extrêmement compact : le Samsung Galaxy Z Flip 4. (Photo : Samsung)

Et il y a le Galaxy Z Fold 4. Vous utilisez normalement l’écran avant de 6,2 pouces ici. Si nécessaire, vous dépliez l’écran principal, qui offre une surface de travail presque carrée de 7,6 pouces. L’accent est mis ici sur le travail multitâche et productif avec le stylet. Des centaines d’applications, y compris des jeux, prennent déjà en charge cette surface tactile immersive.

Le modèle le moins cher avec 12 Go de RAM et 256 Go de ROM coûte 1799 euros (RRP), le plus cher 2159 euros (12 Go de RAM, 1 To de ROM). Les couleurs disponibles incluent Graygreen, Beige et Phantom Black.

Le Galaxy Z Fold 4 a un écran géant lorsqu’il est ouvert. (Photo : Samsung)

Ça a l’air bien, mais quelles sont les différences avec le Galaxy Z Flip 3 et le Fold 3 ? En comparaison directe, les différences sont étonnamment marginales…

Galaxy Z Flip 4 contre Galaxy Z Flip 3

Le saut d’une génération à l’autre est souvent associé à des attentes élevées – en particulier dans le secteur des smartphones. Mais avec le Z Flip 4, Samsung a fait plus de réglages. Après tout : Beaucoup devraient saluer le changement de processeur.

Samsung Galaxy ZFlip 4

Samsung Galaxy ZFlip 3

Processeur:

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Processeur:

Qualcomm Snapdragon 888 Affichage:

Extérieur : écran AMOLED 1,9 pouces (512 x 260 pixels)

Intérieur : écran AMOLED de 6,7 pouces (2 640 x 1 080 pixels, 120 Hz) Affichage:

Écran AMOLED extérieur de 1,9 pouces (512 x 260 pixels)

Écran AMOLED intérieur de 6,7 pouces (2 640 x 1 080 pixels, 120 Hz) Stockage:

8 Go de RAM

128/256/512 Go de ROM Stockage:

8 Go de RAM

128/256 Go de ROM Caméra:

Appareil photo grand angle 12 mégapixels (f/1.8)

Appareil photo super grand angle de 12 mégapixels (f/2.2)

Caméra frontale de 10 mégapixels Caméra:

Appareil photo grand angle 12 mégapixels (f/1.8)

Appareil photo super grand angle de 12 mégapixels (f/2.2)

Caméra frontale de 10 mégapixels Batterie:

3 700 mAh

Charge rapide de 25 watts

Charge sans fil de 10 watts Batterie:

3 300 mAh

Charge rapide de 15 watts

Charge sans fil de 10 watts Système opérateur:

Android 12 Système opérateur:

Android 12 (après mise à jour) Taille:

84,9 x 71,9 x 17,1 mm (fermé)

165,2 x 71,9 x 6,9 mm (ouvert)

187 grammes Taille:

86,4 x 72,2 x 17,1 mm (fermé)

166 × 72,2 × 6,9 mm (ouvert)

183 grammes

Ce qui rend le Galaxy Z Flip 4 meilleur que son prédécesseur

Pour ceux qui envisagent de passer du Galaxy Z Flip 3 au Flip 4, les nouvelles fonctionnalités peuvent donner à réfléchir. Pourtant, en 2022, Samsung semble s’être efforcé de convaincre de nouveaux clients et possesseurs du Flip 1 ou du Flip 2. Ils reçoivent maintenant une petite mise à jour du Flip 3 avec des améliorations de détails utiles :

Processeur : Le Snapdragon 8+ Gen1 est actuellement la puce la plus puissante du secteur Android.

Batterie : La plus grande batterie avec une meilleure fonction de charge rapide offre plus de « puissance » et de flexibilité.

Taille : Légèrement plus lourd, mais légèrement plus compact et en même temps plus robuste que son prédécesseur.

Appareil photo grand angle révisé : Malgré l’appareil photo identique, Samsung a revu l’appareil photo principal et promet de meilleures photos dans des conditions de faible luminosité

Sinon, on parle de « plus d’applications tierces » que les développeurs ont adaptées pour le Flip 4. Cependant, le Galaxy Z Flip 3 en bénéficie également.

Galaxy Z Fold 4 contre Galaxy Z Fold 3

Le Z Fold 4 a un peu plus à offrir que son prédécesseur :

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Processeur:

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Processeur:

Qualcomm Snapdragon 888 Affichage:

Extérieur : écran AMOLED de 6,2 pouces (2316 x 904, 120 Hz)

Intérieur : écran AMOLED de 7,6 pouces (2176 x 1812 pixels, 120 Hz) Affichage:

Extérieur : écran AMOLED de 6,2 pouces (2268 x 832, 120 Hz)

Intérieur : écran AMOLED de 7,6 pouces (2 208 x 1 768 pixels, 120 Hz) Stockage:

12 Go de RAM

ROM 256/512 Go/1 To Stockage:

12 Go de RAM

256/512 Go de ROM Caméra principale :

Appareil photo grand angle de 50 mégapixels (f/1.8)

Appareil photo super grand angle de 12 mégapixels (f/2.2)

Téléobjectif 10 mégapixels (f/2.4) Caméra frontale:

Extérieur : 10 mégapixels (f/1.8)

Intérieur : 4 mégapixels (sous écran) Caméra principale :

Appareil photo grand angle 12 mégapixels (f/1.8)

Appareil photo super grand angle de 12 mégapixels (f/2.2)

Téléobjectif 12 mégapixels (f/2.4) Caméra frontale:

Extérieur : 10 mégapixels (f/1.8)

Intérieur : 4 mégapixels (sous écran) Batterie:

4 400 mAh

Charge rapide de 25 watts

Charge sans fil de 10 watts Batterie:

4 400 mAh

Charge rapide de 15 watts

Chargement sans fil de 11 watts Système opérateur:

Android 12L Système opérateur:

Android 12 (après mise à jour) Taille:

155,1 x 67,1 x 15,8 mm (fermé)

155,1 x 130,1 x 6,3 mm (ouvert)

263 grammes Taille:

158,2 x 67,1 x 16 mm (fermé)

158,2 x 128,1 x 6,4 mm (ouvert)

271 grammes

Ce qui rend le Galaxy Z Fold 4 meilleur

Les spécifications ne sont pas nécessairement claires, mais il y a aussi quelques améliorations évidentes dont vous pouvez profiter :

Rapport écran/corps : les cadres plus étroits autour de l’écran donnent l’impression que l’écran est plus grand.

Affichages : Les deux écrans ont une résolution plus élevée que le prédécesseur.

Processeur : Comme avec le Flex 4, le Fold 4 vous offre la dernière et la meilleure puce Qualcomm.

Format : La surface presque carrée du Z Fold 4 déplié (ratio : 21,6:18) permet de nouvelles options de fonctionnement, par exemple dans les jeux. Dans le même temps, le téléphone est plus léger et légèrement plus petit.

Appareils photo : L’appareil photo grand angle est maintenant de 50 mégapixels, le téléobjectif a un zoom optique 3x et les photos de nuit sont maintenant plus détaillées.

Android 12L : Android 12L, optimisé pour les smartphones pliables, offre un multitâche amélioré et une utilisation optimale de la zone d’affichage.

Le Fold 4 a reçu plus d’améliorations que le Flip 4. (Photo : Samsung)

Maintenance du produit au lieu d’innovations

Ajustements de conception minimaux ici, car un processeur plus rapide. Et il y a un peu de peaufinage avec le logiciel – cela ne ressemble pas à des innovations et à des idées complètement nouvelles.

Et en effet : comme pour la Galaxy Watch5 récemment annoncée, Samsung effectue une maintenance produit plus subtile avec les nouveaux smartphones Z. Surtout, les Coréens promettent des boîtiers et des écrans plus robustes, ce qui est certainement nécessaire pour les concepts de pliage et de clapet des deux téléphones et que les clients exigent.

C’est et reste une excellente idée : le concept de pliage du Flip 4. (Photo : Samsung)

Personnellement, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose qu’il n’y ait pas cette fois d’idées remarquables, courageuses ou du moins créatives. Samsung indique clairement qu’il ne souhaite pas s’adresser aux propriétaires certainement satisfaits du Z Fold 3 et du Z Flip 3 avec les successeurs, mais à tous ceux qui pourraient être intéressés par ces appareils.

Mais une chose est claire : en 2023, même les fans de Samsung ne devraient pas se contenter d’une mise à jour aussi « pâle » de la série Z. Une bouffée d’air frais est à nouveau nécessaire d’ici l’année prochaine au plus tard : Peut-être que cela fonctionnera enfin avec une protection contre la poussière (jusqu’à présent uniquement étanche) ou des écrans résistants aux rayures ?

Le Fold 4 s’adresse à nouveau à ceux qui recherchent un appareil puissant pour le travail mobile. (Photo : Samsung)

Et j’aimerais voir les futurs modèles rabattables et pliables coûter bien moins de 1 000 $. Au moins, cela abaisserait le seuil d’inhibition pour certains d’acheter un de ces appareils attrayants.

Conclusion : le moment est venu

Avez-vous joué assez longtemps avec l’idée d’obtenir un Samsung Galaxy Z Fold ou Z Flip? Maintenant, votre heure est venue, car : Avec le Z Fold 4 et le Z Flip 4, Samsung propose des téléphones pliables et à clapet sophistiqués qui s’appuient sur l’expérience et les atouts de la génération précédente.

Les derniers processeurs, des améliorations utiles et diverses innovations, notamment avec le Fold 4, le montrent clairement : le constructeur ne s’est pas reposé, mais a encore « peaufiné » d’excellents produits.

Le point d’achoppement reste toujours le prix élevé : que ce soit le Samsung Galaxy Z Fold 4 ou le Z Flip 4, les smartphones sont chers et luxueux. D’autre part, ils vous offrent un système de pliage fantastique (Flip 4) et un environnement de travail exceptionnel (Fold 4) dont de nombreux concurrents sont encore très loin.

