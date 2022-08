Vous pouvez modifier le Google Pixel 6a et augmenter le taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz

En un mot : le champion du milieu de gamme de Google, le Pixel 6a, pourrait être une meilleure valeur qu’il n’y paraît à première vue. Suite à certaines spéculations selon lesquelles le téléphone pourrait secrètement avoir un panneau à 90 Hz, un développeur a trouvé un moyen de l’overclocker de 60 Hz à 90 Hz avec un mod qui semble être assez fiable.

Tout a commencé lorsque certains développeurs curieux ont remarqué que le Pixel 6 et le Pixel 6a partagent un hardware d’affichage intégral : quelque chose que leur logiciel reconnaît comme le s6e3fc3, que les développeurs pensaient être le panneau ou son contrôleur. En théorie, donc, si le Pixel 6 prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le 6a devrait également et pourrait être limité à 60 Hz par logiciel, et non par hardware.

Partant de cette théorie, un développeur appelé TheLunarixus est venu avec un moyen de voir si le panneau du Pixel 6a était overclockable. Il a pris le driver d’affichage et le progiciel du 6 et les a mélangés avec la version 6a d’Android 13, puis a affiché les résultats sur son 6a. Avec cela, l’option d’activer le mode 90 Hz est apparue dans les paramètres de développement de son 6a, et quand il l’a activé… cela a fonctionné.

Il a partagé le progiciel qu’il avait assemblé et ses collègues passionnés, dont Sean Hollister de The Verge, qui a pu reproduire le résultat. Il y a eu quelques problèmes mineurs publiés sur Twitter que Lunarixus a été en mesure de résoudre, à l’exception d’un problème persistant avec l’étalonnage des couleurs du panneau, ou son absence. Plusieurs utilisateurs s’est plaint à propos d’une teinte verte qui est apparue après l’installation du mod, avant même que le mode 90 Hz ne soit activé.

MISE À JOUR : J’ai flashé une nouvelle image vendor_boot envoyée par @TheLunarixus et maintenant mon Pixel 6a peut fonctionner à 90 Hz ! Le problème de teinte verte / calibrage est toujours très perceptible sur mon appareil, cependant @MaxWinebach dit qu’il n’est pas là sur le sien. pic.twitter.com/beM2vmTTo9 – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 11 août 2022

Sinon, les tests jusqu’à présent ont montré que le Pixel 6a peut overclocker son panneau à 90 Hz de manière fiable sans provoquer de pannes matérielles catastrophiques. TheLunarixus s’empresse de souligner que le mod laisse intactes les tensions et la consommation d’énergie par défaut du panneau, ce qui rend peu probable l’endommagement du hardware.

Mais une question reste sans réponse : s’agit-il d’un overclock typique qui tire parti de la marge de manœuvre du hardware, ou s’agit-il d’une fonctionnalité que Google a décidé de désactiver dans le logiciel ? Malheureusement, ni Google ni Samsung, le fabricant de la dalle, n’ont encore répondu à cette question.

Complément d’enquête révélé que le périphérique s6e3fc3 n’est pas le panneau après tout, mais très probablement le driver du contrôleur. On ne sait toujours pas s’il existe des similitudes entre les panneaux du Pixel 6 et du 6a, qui diffèrent à la fois par la résolution et la taille.

Pour le moment, nous vous déconseillons d’essayer ce mod par vous-même, à moins que vous n’ayez un Pixel 6a de rechange de trois mois d’une manière ou d’une autre. Du côté positif, TheLunarixus dit qu’il travaille sur une ROM simple pour le mod qui le rendrait presque plug and play, et cela pourrait valoir la peine d’être envisagé alors.