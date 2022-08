6 meilleurs gestionnaires de puissance de cinéma maison dont vous avez besoin en 2022 [Power Conditioners]

Êtes-vous à la recherche des meilleurs gestionnaires d’alimentation pour votre Home Cinéma ? Ici vous pouvez trouver quelques meilleurs gestionnaires de puissance de cinéma maison que vous pouvez acheter en 2022.

Afin d’avoir une grande expérience cinématographique ou musicale à la maison, il faudrait quelques choses. Tout ce dont vous avez besoin est une installation de cinéma maison de haute qualité. Cependant, il existe un élément particulier qui peut transformer vos produits de haute qualité en produits non fonctionnels, c’est-à-dire les surtensions.

Les surtensions et l’alimentation sale peuvent endommager vos appareils électroniques, y compris le cinéma maison, et pour éviter que cela ne se produise, il faudrait un gestionnaire d’alimentation pour cinéma maison. Dans ce guide, nous parlerons des avantages de ces gestionnaires d’alimentation ainsi que des meilleurs gestionnaires d’alimentation pour cinéma maison disponibles sur le marché.

Meilleurs gestionnaires d’alimentation pour cinéma maison

Tous ceux qui ont une installation de cinéma maison dans leur maison doivent avoir un gestionnaire d’alimentation pour cinéma maison. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous auriez besoin d’un tel appareil. Un gestionnaire d’alimentation est un appareil qui vous permet de brancher votre équipement de cinéma maison tel que le téléviseur, le projecteur et les systèmes audio. Le gestionnaire d’alimentation aide à la protection contre les surtensions, à la filtration de l’alimentation ainsi qu’à la régulation de l’alimentation CA. Avoir un gestionnaire d’alimentation aide également à obtenir une sortie audio bien meilleure et claire.

Maintenant que vous avez une bonne idée de ce qu’un tel appareil est capable de faire, jetons un coup d’œil aux meilleurs gestionnaires d’alimentation qui peuvent être utilisés avec votre home cinéma. Vous devrez également savoir que différents gestionnaires d’alimentation ou conditionneurs d’alimentation sont proposés à des prix différents en fonction de la marque et des fonctionnalités dont ils disposent. Commençons. Ces appareils peuvent coûter entre 100 $ et 1 000 $ US.

Série Furman M-8X2 Merit

Voici un excellent conditionneur d’alimentation que vous pouvez obtenir pour protéger votre équipement audio. C’est idéal pour ceux qui ont un budget serré. Le Furman M-8X2 dispose de 8 ports enfichables à l’arrière et d’un disjoncteur à l’avant. Pour un appareil de moins de 120 $, c’est une affaire sans prise de tête. C’est le meilleur gestionnaire d’alimentation de cinéma maison à moins de 150 $. Il assure la filtration des radiofréquences et la filtration électromagnétique. La meilleure partie de ce conditionneur est que vous pouvez le monter sur n’importe quel support de rack de taille standard.

L’appareil pèse 2,75 livres. Vous pouvez même brancher vos téléviseurs et remarquer des améliorations en termes de qualité d’image et de couleurs ainsi qu’une sortie audio claire de vos haut-parleurs ou de vos configurations de cinéma maison. Vous pouvez l’acheter sur Amazon en vous rendant sur ici.

Conditionneur d’alimentation Soundavo PMX 3300

Si vous êtes à la recherche d’un conditionneur d’alimentation qui vous coûte moins de 200 $, le Soundavo PMX 3300 est celui qu’il vous faut. Maintenant, tout comme le Furman M-8 × 2, le Soundavo PMX 3300 a une conception de montage en rack similaire ainsi que 8 prises à l’arrière. Désormais, ce Soundavo dispose également de 2 prises à l’avant. Cependant, vous devez comprendre que ces prises ressemblent à ce que vous trouveriez dans une prise murale ordinaire. Il dispose également d’un écran LED avant avec des indicateurs LED pour l’état de la zone, les défauts de câblage et la tension anormale.

Le Soundavo PMX 3300 a un disjoncteur évalué à 15 ampères et a un courant de surtension maximum de 6500 ampères. Le produit se situe à 4,6 étoiles sur 5 sur Amazon. Si vous envisagez d’acheter le Soundavo PMX 3300, tête ici pour l’acheter sur Amazon.

Panamax M5300

Voici un conditionneur d’alimentation populaire de Panamax. Maintenant, ce sera un excellent choix pour quelqu’un qui a un grand nombre d’appareils qu’il souhaite protéger. Ce conditionneur d’alimentation Panamax dispose d’un total de 11 prises. Il y a 10 prises filtrées et commutées à l’arrière et une prise régulière à l’avant. Vous voudrez peut-être acheter ce conditionneur simplement à cause des différents ports qui y sont intégrés. Vous pouvez faire passer vos câbles coaxiaux ainsi que vos câbles LAN via ce conditionneur. C’est l’un des meilleurs gestionnaires d’alimentation de cinéma maison.

L’appareil dispose également d’un port USB que vous pouvez utiliser pour charger tous les appareils portables que vous pourriez avoir à traîner. Lorsque vous achetez cet appareil, vous recevrez également 1 câble coaxial, 1 câble téléphonique, 1 câble LAN et un kit de montage en rack. Vous pourrez également voir les volts et les ampères grâce aux deux écrans avant. Pour moins de 500 $, vous pouvez acheter ce conditionneur d’alimentation chez Amazone.

Furman ELITE 20

Un autre gestionnaire d’alimentation Furman fait partie de cette liste. Il s’agit d’un conditionneur d’alimentation ultra linéaire doté d’un total massif de 12 prises à l’arrière et d’une à l’avant. L’unité a une entrée nominale de 20 ampères et une sortie combinée totale de 16 à 20 ampères. Le conditionneur dispose également d’une technologie de facteur de puissance qui fournira jusqu’à 55 ampères d’utilisation maximale. Ces unités fonctionnent très bien pour filtrer les mauvais bruits provenant de votre système audio et peuvent également améliorer la qualité de l’image que vous voyez sur votre projecteur ou votre téléviseur intelligent.

Le Furman Elite 20 est idéal pour ceux qui sont prêts à dépenser un peu moins de 1 000 $ pour un conditionneur d’alimentation. Le produit se situe à 4,5 étoiles sur 5 sur Amazon. Vous pouvez acheter le conditionneur d’alimentation en vous rendant sur ici.

AudioQuest Niagara 1200

Voici les gros canons des conditionneurs de puissance. L’AudioQuest Niagara 1200 est le bon équipement pour votre maison afin de protéger toutes les configurations de cinéma maison coûteuses à la maison. Cet appareil aide à réduire et à filtrer tous les bruits et toutes les interférences que vous auriez normalement subis s’ils n’étaient pas connectés à un conditionneur d’alimentation. C’est une unité à 7 ports qui peut gérer jusqu’à 6000 volts. Oui, l’unité a également sa protection contre les pointes et les surtensions, ce qui indique qu’en cas de surtension, l’unité se fermera, protégeant ainsi.

La plus grande caractéristique de l’unité est son design élégant et minimaliste. Le front-end est simple et clair. Vous trouverez l’interrupteur d’alimentation sur le côté droit. AudioQuest Niagara 1200 obtient 4,6 étoiles sur 5 sur Amazon. Vous pouvez l’acheter auprès de Amazone pour 1295 $. Passons au dernier meilleur gestionnaire d’alimentation de cinéma maison de cette liste.

AudioQuest Niagara 5000 Low Z

Si vous êtes un audiophile et que vous cherchez à tirer le meilleur parti de tout votre équipement audio, optez pour le Niagara 5000. Cette bête de conditionneur d’alimentation réduit toutes sortes d’interférences telles que le bruit de ligne AC, les effets de masquage et toutes sortes de distorsions. . L’unité dispose de 12 prises que vous pouvez utiliser pour connecter et assurer la sécurité de votre équipement audio.

Il dispose également d’un système de dissipation du bruit qui aide à éliminer tout bruit de sol AC. L’unité pèse 38 livres et s’installera parfaitement sur un support en rack. Le Niagara 5000 vous coûtera environ 5 500 $ US. Vous pouvez l’acheter sur Amazon en vous rendant sur ici.

Conclusion

Et ceci conclut la liste des meilleurs gestionnaires de puissance de cinéma maison (ou conditionneurs de puissance comme beaucoup les appelleraient). Donc, oui, vous devez absolument posséder un gestionnaire d’alimentation pour protéger vos appareils contre les pics, les surtensions ou les problèmes de surtension. Il est également recommandé à ceux qui séjournent dans des régions où l’éclairage et le tonnerre sont fréquents d’acheter de tels appareils, car cela permet de préserver la durée de vie de votre équipement à long terme. Si vous connaissez d’autres gestionnaires d’alimentation utiles, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

