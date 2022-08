Apple devrait se concentrer sur l’amélioration du logiciel HomePod avant de lancer de nouveaux modèles

Le haut-parleur intelligent HomePod d’Apple est disponible sur le marché depuis un certain temps déjà, mais il n’a jamais été considéré comme un succès comme l’iPhone, l’Apple Watch ou même les AirPods. Pourtant, des rumeurs suggèrent qu’Apple travaille sur de nouveaux modèles de HomePod. Bien qu’avoir de nouveaux HomePods serait formidable, je pense qu’Apple devrait se concentrer sur l’amélioration du logiciel sur les HomePods actuels.

La stratégie d’Apple avec le HomePod est quelque peu déroutante. Tout d’abord, la société a présenté un haut-parleur intelligent impressionnant en termes de qualité sonore. Cependant, en ce qui concerne le logiciel HomePod et les fonctionnalités intelligentes, HomePod était clairement en retard sur ses concurrents. Plus que cela, le produit était considérablement plus cher que les autres haut-parleurs intelligents.

La qualité sonore impressionnante du HomePod d’origine n’était pas suffisante pour convaincre les gens qu’ils devaient en acheter un – ou plus d’un. Dans le même temps, Apple lui-même n’a jamais semblé avoir beaucoup confiance dans le produit. Le HomePod de première génération n’est sorti que dans très peu de pays.

Ensuite, le HomePod mini est devenu une alternative moins chère au HomePod d’origine, qui a ensuite été abandonné. Contrairement à son grand frère, le HomePod mini n’est pas exactement un haut-parleur hi-fi. Cependant, il est beaucoup moins cher et possède toujours des fonctionnalités intelligentes grâce au logiciel HomePod, qui était censé le rendre plus attrayant pour les consommateurs.

J’ai acheté quelques HomePods mini depuis son lancement en 2020 pour les mettre partout dans mon appartement. Et même si je vois du potentiel dans le HomePod mini, il y a beaucoup de choses qu’Apple devrait faire avant de penser à introduire un nouveau HomePod.

Le problème avec HomePod

Personnellement, mon expérience avec le HomePod mini n’est pas la meilleure. Je ne parle pas de la qualité sonore (que j’aurais aimé meilleure, mais nous parlons d’un petit haut-parleur), mais de fonctionnalités intelligentes. La plupart des interactions avec le HomePod se font via Siri, et nous savons tous que Siri n’est pas vraiment intelligent.

Je ne peux même pas compter le nombre de fois où j’ai demandé à Siri de faire des choses simples comme jouer une chanson, régler une minuterie ou créer un rappel et Siri n’a pas réussi à le faire. Cela seul rend l’expérience d’utilisation des HomePods frustrante. Mais mes problèmes avec le HomePod vont bien au-delà.

HomePod s’appuie sur la connexion AirPlay 2, qui est une norme de diffusion audio sans fil créée par Apple. Bien qu’AirPlay 2 permette d’excellentes fonctionnalités telles que l’audio multi-pièces, il n’est pas exactement fiable. Parfois, mes HomePods refusent simplement de se connecter à mon iPhone ou iPad pour jouer une chanson.

Et au moins une fois par semaine, je dois redémarrer l’un des HomePods car il perd aléatoirement la connexion à Internet. C’est également frustrant lorsque je regarde quelque chose sur mon Apple TV avec une paire stéréo de HomePods et que soudainement l’un d’eux perd la connexion. J’aurais aimé que ce soit un problème matériel avec mes unités, mais j’ai plusieurs amis qui rencontrent des problèmes similaires chaque jour avec leurs HomePods.

Le logiciel HomePod a besoin d’améliorations

En fin de compte, le problème avec le HomePod mini est qu’il n’est pas exactement le meilleur en termes de qualité sonore, et ce n’est pas non plus le meilleur en ce qui concerne les fonctionnalités intelligentes. Et pourtant, il est plus cher que presque tous ses concurrents. Sans oublier que le HomePod mini n’est toujours pas disponible dans de nombreux endroits du monde.

Pendant ce temps, vous pouvez acheter un Amazon Echo Dot pour seulement 29 $.

Il est difficile d’imaginer que le HomePod mini (ou tout autre modèle de HomePod qu’Apple introduira un jour) devienne un succès alors que le produit n’est pas le meilleur dans tout ce qu’il se propose de faire. J’aimerais que Siri soit meilleur, j’aimerais qu’AirPlay 2 soit plus fiable et j’aimerais aussi que HomePod ait plus de fonctionnalités comme un SDK ouvert pour les développeurs et un véritable mode surround.

Et si Apple veut que le HomePod devienne un succès, l’entreprise devrait travailler à l’amélioration du logiciel HomePod. Après tout, qu’est-ce qu’une enceinte intelligente sans un logiciel intelligent et fiable ?

Mais qu’en est-il de vous ? Votre expérience avec HomePod est-elle bonne ou mauvaise ? Faites-le moi savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :