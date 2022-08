Les navigateurs intégrés à l’application comme ceux de Facebook et Instagram présentent un risque important pour la confidentialité, selon le développeur

L’une des choses les plus ennuyeuses que font certaines applications est d’incorporer leur propre navigateur intégré à l’application, en l’ouvrant pour les liens Web au lieu de respecter le navigateur par défaut que vous avez choisi.

Cela a longtemps été une nuisance, mais un développeur a maintenant expliqué les risques de sécurité de le faire, en particulier lorsqu’il s’agit d’entreprises qui ne sont pas réputées pour leurs normes de confidentialité – comme Facebook…

Le facteur de nuisance des navigateurs intégrés à l’application est qu’ils ne nous permettent pas d’accéder à nos données stockées, comme les noms d’utilisateur et les mots de passe, pour la connexion automatique – ni aux informations de paiement pour les achats. Cela indique que nous devons saisir ces données manuellement, au lieu de laisser Safari le faire pour nous.

Mais le plus gros problème, explique le fondateur de Fastlane, Felix Krause, ce sont les risques de confidentialité liés à l’utilisation d’un navigateur intégré à l’application. Il utilise Meta comme exemple.

L’application iOS Instagram et Facebook affiche tous les liens et publicités de tiers dans leur application à l’aide d’un navigateur intégré à l’application. Cela entraîne divers risques pour l’utilisateur, l’application hôte pouvant suivre chaque interaction avec des sites Web externes, de toutes les entrées de formulaire telles que les mots de passe et les adresses, à chaque clic.