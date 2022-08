Voici les problèmes iPhone les plus courants selon les données de recherche

Avez-vous déjà oublié le mot de passe de votre iPhone ? Ou votre téléphone a-t-il cessé de se charger sans raison ? Peut-être qu’il est désactivé et que vous devez le connecter à iTunes ? Voici quelques-uns des problèmes les plus courants rencontrés par les utilisateurs d’iPhone, tels que rassemblés par une étude rassemblée ci-dessous.

Mobiles Liberté a compilé une liste de plus de 130 mots-clés pour trouver les problèmes d’iPhone les plus recherchés auxquels les utilisateurs sont confrontés. Les résultats sont classés par volume de recherche au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans le monde afin que les utilisateurs puissent voir si les problèmes varient selon l’emplacement ou si les mêmes problèmes se produisent chez les utilisateurs d’iPhone à travers le monde.

Selon l’étude, le problème iPhone le plus courant dans le monde est « l’iPhone est désactivé pour se connecter à iTunes », qui a un volume de recherche mondial moyen de 42 000 recherches mensuelles.

Ce cas se produit spécifiquement après que l’utilisateur a deviné dix fois son mot de passe. En plus de ce problème, les utilisateurs d’iPhone dans le monde recherchent également « code d’accès iPhone oublié » (38 000) et « Face ID ne fonctionne pas » (32 000).

Il est également intéressant de voir que les utilisateurs américains et britanniques souffrent de problèmes courants liés à l’iPhone, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous.

Ensemble, ils partagent « Face ID ne fonctionne pas », « iPhone ne charge pas » et « iPhone est désactivé, connectez-vous à iTunes ».

Le plus gros problème iPhone que les États-Unis et le Royaume-Uni ont en commun est la difficulté à faire fonctionner leur Face ID. Avec une moyenne de 18 000 recherches mensuelles américaines et 5 600 recherches britanniques par mois, « identification faciale ne fonctionne pas » est le problème iPhone le plus recherché au Royaume-Uni et aux États-Unis (avec « Mot de passe iPhone oublié» aux États-Unis et « iphone ne charge pas » au Royaume-Uni). Les iPhones restent bloqués sur le logo Apple est un problème majeur pour les deux. C’est le troisième problème le plus courant aux États-Unis et le 5e au Royaume-Uni.