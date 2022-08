La Porsche Taycan Turbo S dépasse la Tesla Model S Plaid pour devenir le véhicule électrique de production le plus rapide au Nürburgring

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Porsche a établi un nouveau record du tour pour les véhicules électriques de production sur le tristement célèbre Nürburgring-Nordschleife en Allemagne. Le Taycan Turbo S, qui a parcouru le circuit de 20,8 kilomètres en un cheveu en 7 minutes 33 secondes, était un modèle de production standard équipé d’un kit de performance. Cela a aidé le Taycan à détrôner le Tesla Model S Plaid qui détenait auparavant ce record avec un temps au tour de 7 min et 35 sec.

L’hippodrome du Nürburgring a accueilli des décennies d’essais et d’analyses comparatives de véhicules, et un endroit où les constructeurs automobiles continuent de repousser les limites des modèles ICE et EV pour se vanter. Le dernier exploit a été accompli par Porsche, dont la Taycan Turbo S à quatre portes a enregistré le temps au tour le plus rapide pour un véhicule électrique de série à ce jour.

Le temps d’achèvement du Taycan de 07: 33.350 min est un peu plus de deux secondes plus rapide que son principal rival, le Model S Plaid. La berline phare de Tesla a enregistré un temps au tour de 07: 35.579 min en septembre de l’année dernière, ce qui aurait sans doute pu être encore meilleur si le driver ne s’accrochait pas à la voiture de 2,1 tonnes (et à sa vie) avec une roue de joug, et à la place avait reçu un volant rond typique.

Quant à la Taycan Turbo S, Porsche note que la voiture était une unité de production entièrement standard. Cependant, le véhicule électrique devait encore être équipé d’un arceau de sécurité et de sièges de course pour répondre aux exigences de la piste. Porsche l’a également équipé d’un kit de performance comprenant des pneus de sport Pirelli P Zero Corsa homologués pour la route, qui, selon la société, ont un composé de type pneu de course pour une adhérence améliorée et plus collante sur la piste.

Le châssis de la voiture a également été modifié, avec une mise à jour logicielle pour le système de contrôle de châssis 4D de Porsche, lui permettant de fonctionner en harmonie avec les nouveaux pneus. Étant donné que cette déclinaison Taycan est une voiture de série, Porsche indique que son kit de performance ne sera disponible qu’en Allemagne et uniquement pour les modèles Taycan Turbo S 2023. Le véhicule électrique lui-même a commencé sa production fin juillet, tandis que les kits de performances record devraient être disponibles d’ici la fin de l’année.