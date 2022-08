La nouvelle batterie portable PowerCore 24K d’Anker est dotée d’une sortie USB-C PD de 140 W pour le chargement du MacBook

Juste après avoir vu Anker lancer sa nouvelle série GaNPrime plus tôt cet été, Anker est de retour aujourd’hui avec le lancement de l’une de ses batteries portables portables les plus performantes à ce jour. Arrivant avec une capacité impressionnante de 24 000 mAh, le nouveau PowerCore 24K, bien nommé, offre une sortie de charge encore plus remarquable de 140 W pour compléter tout, des iPhones aux MacBooks.

Anker PowerCore 24K arrive avec une sortie de 140 W

Le dernier ajout à l’écurie d’Anker est arrivé et entre en tant que nouvelle batterie portable PowerCore 24K. À juste titre pour le nom, toutes les fonctionnalités commencent par une batterie de 24 000 mAh et se développent à partir de là. Cela fournit suffisamment de jus pour compléter les MacBook et autres, ainsi que des équipements plus traditionnels dans votre transport quotidien d’iPhones et d’autres smartphones.

Pour vous aider avec le premier, Anker vous permet également de profiter pleinement de la puissance grâce à trois ports différents. Il existe un emplacement USB-A typique qui est idéal pour les appareils hérités, mais le port USB-C PD 3.1 principal est vraiment la vedette du spectacle. Il peut fournir 140 W de puissance à un appareil connecté et accepte également les mêmes vitesses lorsqu’il se recharge à partir d’un adaptateur mural.

Tout comme la récente gamme GaNPrime, le nouveau PowerCore 24K partage une conception similaire qui permet de le désigner comme l’un des derniers d’Anker. Il y a un boîtier en plastique haut de gamme avec une construction bicolore un peu comme nous l’avons déjà fait, donc bien qu’il ne soit pas techniquement en dehors de cette gamme récente, la forme et la fonction ne sont pas trop éloignées.

Un aspect de la conception qui est entièrement nouveau cette fois-ci est l’affichage intégré. Ce n’est pas une fonctionnalité entièrement nouvelle pour une station de charge portable Anker, mais fait notamment l’une des premières fois qu’un appareil aussi petit a été imprégné de la fonctionnalité. En plus de montrer la capacité actuelle de la batterie, il montrera également l’utilisation de la puissance de sortie et d’entrée, sans parler du temps estimé qu’il faudra pour faire le plein.

Toutes ces spécifications confèrent au nouvel Anker PowerCore 24K un prix plus élevé. Maintenant disponible à l’achat sur Amazon, c’est l’une des options de prix disponibles, bien que totalement justifiée pour l’ensemble de fonctionnalités. Ça te fera reculer 149,99 $ en ce moment, ce qui est conforme au schéma de tarification que nous avons vu dans la récente série GaNPrime.

Socket de Netcost-security.fr

Après avoir essayé une autre des dernières versions d’Anker avec sa batterie portable USB-C GaNPrime 65W, j’ai écrit à la maison à quel point j’aime le design (form factor) polyvalent. Il semble qu’Anker ait pris tout ce que j’ai loué et élève les fonctionnalités à un tout autre niveau avec son nouveau PowerCore 24K.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube Netcost-security.fr pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !