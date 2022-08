Les Galaxy Buds 2 Pro de Samsung avec un design (form factor) plus petit, un ANC amélioré et un son Hi-Fi 24 bits montent en précommande

En un mot: Samsung dans le cadre de son événement Galaxy Unpacked de la fin de l’été a dévoilé une version mise à jour de ses écouteurs Buds Pro haut de gamme. Le nouveau Galaxy Buds 2 Pro présente un design compact et ergonomique qui est 15 % plus petit que le Buds Pro original, mesurant 19,9 mm x 21,6 mm x 18,7 mm et faisant pencher la balance à seulement 5,5 g.

Les bourgeons contiennent une configuration de haut-parleur bidirectionnelle personnalisée (tweeter et woofer) capable de fournir un son Hi-Fi 24 bits, mais uniquement avec les appareils Samsung Galaxy compatibles et les applications qui le prennent en charge. 360 Audio avec multicanal direct, quant à lui, est censé créer un son qui « suit » les mouvements de votre tête pour une expérience de son surround plus personnalisée.

Les écouteurs sans fil de Samsung offrent par ailleurs une suppression active du bruit qui serait 40 % meilleure qu’auparavant grâce en partie à trois microphones SNR (rapport signal sur bruit) élevés. Les micros permettent également d’utiliser les écouteurs pour les appels vocaux.

Les nouveaux Galaxy Buds 2 Pro sont classés IPX7, ce qui indique qu’ils peuvent résister à une immersion dans jusqu’à un mètre d’eau douce pendant 30 minutes maximum. Cela ne indique pas que vous devriez aller nager avec eux ou les exposer intentionnellement à des liquides, mais ils devraient pouvoir survivre à une averse de pluie inattendue ou à la transpiration générée pendant un entraînement.

La durée de vie de la batterie est évaluée à jusqu’à cinq heures de lecture de musique avec la suppression active du bruit activée ou jusqu’à huit heures avec elle désactivée. Avec le boîtier de charge inclus, la durée de vie de la batterie est poussée jusqu’à 18 heures avec ANC activé et 29 heures avec éteint. Le temps de conversation est évalué jusqu’à 3,5 heures avec l’ANC activé ou quatre heures avec celui-ci désactivé, ou jusqu’à 14 heures / 15 heures en tenant compte du jus supplémentaire du boîtier de la batterie. Une charge rapide de cinq minutes peut fournir jusqu’à une heure de temps de lecture.

Samsung a également mentionné que plus de 90 % des composants en plastique de ses nouveaux bourgeons sont fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Les Galaxy Buds 2 Pro de Samsung sont disponibles en précommande au prix de 229,99 $ dans votre choix de combinaisons de couleurs noir, blanc ou violet avant un lancement le 26 août.