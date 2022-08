OnePlus 10 Pro obtient la bêta ouverte OxygenOS 13 basée sur Android 13

OnePlus a annoncé OxygenOS 13 avec le lancement de OnePlus 10T la semaine dernière. Plus tard dans la même semaine, le OnePlus 10 Pro a reçu la version bêta de ColorOS 13 en Chine. Et maintenant, enfin, le OnePlus 10 Pro obtient OxygenOS 13 Open Beta 1 en Amérique du Nord et en Inde. Samsung et Oppo sont deux autres équipementiers qui ont publié une version bêta ouverte basée sur Android 13 pour leurs téléphones phares. Découvrons tout sur la bêta ouverte d’OxygenOS 13 pour OnePlus 10 Pro.

Android 13 Developer Preview était auparavant disponible pour OnePlus 10 Pro, mais il n’était pas basé sur OxygenOS 13. Et dès qu’il a été annoncé la semaine dernière, nous savions tous que le OnePlus 10 Pro obtiendrait sa bêta ouverte dans quelques jours. Et comme prévu, la première version bêta ouverte d’OxygenOS 13 pour le OnePlus 10 Pro est sortie en Inde et en Amérique du Nord. Il sera disponible en Europe plus tard.

Comme il s’agit de la première version bêta ouverte d’OxygenOS 13, elle peut contenir des bugs majeurs ainsi que des bugs connus. Les utilisateurs de OnePlus 10 Pro exécutant la version A.15 ou une version plus récente peuvent opter pour la version bêta ouverte OxygenOS 13 basée sur Android 13.

Le nouvel OxygenOS 13 est livré avec un nouveau langage d’interface utilisateur appelé Aquamorphoc Design by OnePlus. Il y a un tas de nouvelles fonctionnalités qui accompagnent la première version d’OxygenOS 13. OnePlus a officiellement partagé la nouvelle sur le forum officiely compris le changelog complet que vous pouvez lire ci-dessous.

OnePlus 10 Pro OxygenOS 13 Open Beta 1 Changelog

Concevoir

Mises à niveau vers Quantum Animation Engine 4.0, avec une nouvelle fonction de reconnaissance du comportement, qui reconnaît les gestes complexes et fournit des interactions optimisées.

Applique des mouvements physiques réels aux animations pour les rendre plus naturelles et intuitives.

Optimise les polices pour une meilleure lisibilité.

Enrichit et optimise les illustrations des fonctionnalités en incorporant des éléments multiculturels et inclusifs.

Efficacité

Ajoute des dossiers volumineux à l’écran d’accueil. Vous pouvez désormais ouvrir une application dans un dossier agrandi en un seul clic et tourner les pages du dossier d’un simple glissement.

Ajoute le contrôle de la lecture multimédia et optimise l’expérience des paramètres rapides.

Ajoute plus d’outils de balisage pour l’édition de capture d’écran.

Optimise l’étagère. Glisser vers le bas sur l’écran d’accueil fera apparaître l’étagère par défaut.

Interconnexion transparente

Optimise la connectivité des écouteurs pour offrir une expérience plus fluide.

Personnalisation

Optimise Bitmoji pour offrir plus d’animations Always-On Display.

Optimise l’affichage Insight Always-On, avec des paramètres d’affichage Always-On plus personnalisés disponibles.

Optimise l’affichage permanent de Canvas, avec plus d’outils de dessin et de couleurs de ligne disponibles.

Sécurité et confidentialité

Ajoute une fonctionnalité de pixellisation automatique pour les captures d’écran de chat. Le système peut identifier et pixelliser automatiquement les images de profil et afficher les noms dans une capture d’écran de chat pour protéger votre vie privée.

Ajoute l’effacement régulier des données du presse-papiers pour la protection de la vie privée.

Optimise le coffre-fort privé. L’Advanced Encryption Standard (AES) est utilisé pour chiffrer tous les fichiers afin d’améliorer la sécurité des fichiers privés.

Santé & Bien-être numérique

Ajoute Kid Space, fournissant une limite de temps d’écran, des rappels de lumière ambiante et des fonctions d’affichage de protection des yeux.

Optimisation des performances

Optimise les effets Dolby Sound avec une meilleure perception spatiale du champ sonore et une source sonore plus précise.

Expérience de jeu

Mises à niveau vers HyperBoost GPA 4.0 pour stabiliser la fréquence d’images et équilibrer les performances et la consommation d’énergie dans les scénarios clés.

Les utilisateurs disposant d’un OnePlus 10 Pro déverrouillé peuvent immédiatement installer la version bêta ouverte d’OxygenOS 13 basée sur Android 13 s’ils souhaitent tester de nouvelles fonctionnalités et ne se soucient pas des bugs. Les modèles Carrier Lock pourraient bénéficier d’une version bêta ouverte dans les prochains jours. Avant de postuler pour OxygenOS 13 Open Beta, assurez-vous que votre téléphone exécute OxygenOS 12 A.15 ou une version plus récente. Sauvegardez également les données importantes et chargez-les jusqu’à 50% au moins.

Télécharger OxygenOS 13 Open Beta 1 pour OnePlus 10 Pro

Une fois que vous avez le fichier Android 13 Open Beta, copiez-le sur le stockage du téléphone (ne le conservez pas dans un dossier) et vous pouvez l’installer via les options de mise à niveau locales. Suivez les instructions données ci-dessous.

Si vous êtes un utilisateur OnePlus 10 Pro en Amérique, installez le Application de mise à jour locale sur votre téléphone. Ouvrez l’application et appuyez sur l’icône des paramètres et localisez le fichier Android 13 Open beta 1. Appuyez sur le package et il commencera à l’installer sur votre téléphone. Attendez le processus et redémarrez votre téléphone une fois que c’est fait.

Pour les utilisateurs en Inde, c’est un peu différent. Accédez à Paramètres > À propos de l’appareil > Version. Appuyez 7 fois sur le numéro de build pour activer les options du développeur. Accédez ensuite à Paramètres> À propos de l’appareil> à ​​jour> appuyez sur trois points> Installation locale. Sélectionnez le fichier bêta ouvert Android 13 et il commencera à installer la mise à jour. Une fois cela fait, redémarrez votre téléphone et profitez de la bêta ouverte OxygenOS 13 basée sur Android 13.

Si vous souhaitez revenir à Android 12 à partir de la version bêta d’Android 13, vous pouvez télécharger des packages de restauration.

Forfait de rétrogradation (Android 13 OB vers Android 12)

Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire dans la section des commentaires.

