4 funkos de chanteurs, groupes musicaux et artistes

Les meilleurs artistes Funko Pop

Voici quelques-uns des artistes Funkos qui ne peuvent pas manquer dans votre collection :

Freddie Mercury

On commencera par l’incomparable Freddie Mercury. Et c’est que, si vous êtes fan de Queen, nous prévoyons qu’il vous sera difficile d’opter pour une seule figure de son chanteur. Il existe différents modèles de Mercure à différentes étapes de sa carrière artistique.

Si vous voulez rester simple, la version ‘Radio Gaga’ montre l’artiste dans sa légendaire chemise blanche sans manches et son jean.

Les plus nostalgiques préféreront sans doute le modèle Wembley 1986. La figurine est pratiquement identique à la précédente, mais à cette occasion, elle porte une des tenues qu’elle portait dans l’un des deux concerts inoubliables qui se sont tenus les 11 et 12 juillet. , a déclaré l’année.

Et, si vous voulez un souvenir original de Freddie Mercury, vous devez vous procurer la version « King », qui porte ces vêtements qu’il portait lors du Magic Tour et qu’il portait également lors d’une des nuits à Wembley.

Guns N’ Roses

Guns N’ Roses a retrouvé sa position comme l’un des groupes les plus en vogue du rock grâce au fait qu’il a réussi à réunir une partie de l’ancien groupe pour la tournée Not In This Lifetime.

Si vous êtes fan de ce groupe, il y a plusieurs chiffres qui peuvent vous intéresser. La figurine Axl Rose s’inspire de son apogée de la fin des années 80, pied de micro à la main.

La figure de Slash est également basée sur la même période, avec le cigare à la bouche et son chapeau indubitable.

Enfin, il y a aussi la figure de Duff McKagan, bien qu’elle soit assez difficile à trouver. Ceux qui sont impossibles à localiser sont les figures de Steven Adler et Izzy Stradlin, car il n’y a toujours pas de figures officielles de ces deux artistes qui ont fait partie du groupe dans le passé.

Marilyn Monroe

Il y a quelques jours à peine, cela faisait 60 ans que cette femme aux multiples facettes est décédée et a choqué toute une société américaine qui l’idolâtrait. Marilyn Monroe était un symbole dans la société dans laquelle elle vivait, et son héritage a atteint nos jours.

Comment pourrait-il en être autrement, il y a eu de nombreux Funko Pop qui représentent cette icône. Cependant, ils ont tendance à durer assez peu de temps dans les rayons des stores. Ce modèle Exclusif noir et blanc est l’une des figures les plus originales de cette actrice, chanteuse et mannequin légendaire. Il est même possible qu’il finisse par s’apprécier dans quelques années.

Clignotement-182

Ce groupe de punk rock fête ses 30 ans en 2022. Pour cette raison, Funko a sorti une édition spéciale de ses figurines avec Mark Hoppus, Travis Barker et Tom DeLonge. Les trois personnages représentent le clip vidéo What’s My Age Again. Ces trois chiffres arriveront dans les stores dans les prochaines semaines à un prix de détail suggéré d’environ 35 $.

Les liens vers Amazon dans cet article font partie de notre accord avec votre programme Partenaires et peuvent nous rapporter une petite commission sur leur vente (sans affecter le prix que vous payez). La décision de les publier et de les ajouter a été prise, comme toujours, librement et selon des critères éditoriaux, sans répondre aux demandes des marques concernées.