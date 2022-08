Windows 10 et Windows 11 ont des problèmes avec les documents XPS

Microsoft a informé les utilisateurs de Windows 10 et 11 d’un nouveau problème connu dans le système d’exploitation. Selon la documentation de Windows Health Dashboard, Windows a actuellement des problèmes pour ouvrir certains documents XPS (l’alternative de Microsoft à Adobe PDF).

Les fichiers Microsoft XPS ne peuvent pas s’ouvrir dans Windows 10 et Windows 11

Ainsi que l’impossibilité d’ouvrir des documents XPS et OXPS dans des langues autres que l’anglais. La visionneuse XPS ne répond plus et commence à monopoliser les ressources du processeur et de la RAM jusqu’à ce qu’elle se bloque à 2,5 Go d’utilisation de la RAM.

Après l’installation de KB5014666 ou des mises à jour ultérieures, la visionneuse XPS peut ne pas être en mesure d’ouvrir les documents XPS (XML Paper Specification) dans certaines langues autres que l’anglais, y compris certains encodages de caractères japonais et chinois. Ce problème affecte à la fois les fichiers XML Paper Specification (XPS) et Open XML Paper Specification (OXPS). Lorsque nous rencontrons ce problème, nous pouvons voir l’erreur, « Cette page ne peut pas être affichée » dans la visionneuse XPS ou vous pouvez cesser de répondre et avoir une utilisation élevée du processeur avec une utilisation de la mémoire en augmentation constante. Lorsque l’erreur se produit, si XPS Viewer ne se ferme pas, il peut utiliser jusqu’à 2,5 Go de mémoire avant de se fermer de manière inattendue.

De Microsoft, il a été indiqué que le problème provient de KB5014666 (Windows 10 19044.1806 et Windows 11 22000.778), publié les 26 et 28 juin. La société enquête sur le bug et promet de publier un correctif dans les futures versions. Malheureusement, il n’y a pas de solutions temporaires.

Il convient de noter que le problème ne dérangera pas la grande majorité des consommateurs réguliers de Windows 10. Outre le fait que le format XPS n’a pas réussi à gagner du terrain, Microsoft a cessé d’expédier Windows 10 avec la visionneuse XPS dans la version 1803. Pourtant, vous pouvez installez XPS Viewer en tant que composant Windows facultatif dans l’application Paramètres.

L’application XPS Viewer n’est pas le seul problème connu sur lequel Microsoft enquête. La société a récemment confirmé que les mises à jour Windows publiées après le 28 juin pourraient causer des problèmes avec les imprimantes USB.