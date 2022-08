Lancement de 1Password 8 pour iOS avec un nouvel écran d’accueil, des options de personnalisation, etc.

1Password pour iPhone et iPad reçoit une grosse mise à jour aujourd’hui. En mettant l’accent sur la vitesse, un nouvel écran d’accueil, des options de personnalisation, etc., 1Password 8 est présenté comme une « toute nouvelle expérience » pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad.

L’un des plus grands changements avec la mise à jour 1Password d’aujourd’hui est un tout nouvel écran d’accueil avec de nouvelles options de personnalisation. Vous pouvez maintenant facilement masquer, afficher et réorganiser tout ce que vous voyez sur votre écran d’accueil 1Password.

Cela inclut la possibilité d’épingler différents champs sur votre écran d’accueil 1Password.

Que sont les champs épinglés ? Le moyen le plus simple de personnaliser 1Password. Vous pouvez épingler n’importe quel champ d’un élément 1Password directement sur votre écran d’accueil, de sorte que vous ayez toujours un accès instantané, par exemple, au numéro de routage de votre banque ou au code à usage unique pour votre connexion Twitter.

L’accent mis sur la personnalisation s’étend également à une nouvelle barre de navigation qui est toujours épinglée au bas de l’interface. Cette nouvelle barre de navigation vous permet de :

Accédez rapidement à votre écran d’accueil : vous y trouverez vos favoris, vos éléments récents ou tout autre élément auquel vous souhaitez accéder rapidement.

Accédez à tous les éléments de tous vos comptes : tous vos coffres, toutes vos balises. Tout est ici.

Tout rechercher : lorsque vous appuyez sur le bouton de recherche, le champ de recherche est immédiatement ciblé. Commencez simplement à taper pour trouver ce que vous cherchez.

Renforcez votre sécurité : accédez en un clic à la toute nouvelle expérience Watchtower pour mobile.

Le nouveau design Watchtower pour iPhone et iPad vise à rendre plus clair le moment où votre mot de passe pour un site Web ou un service a été compromis. Il existe de nouvelles alertes exploitables qui vous indiquent comment vous protéger ainsi qu’une meilleure intégration dans votre score de sécurité.

Fait intéressant, 1Password 8 a été publié en tant que nouvelle application pour iPhone et iPad. Cela indique que 1Password est toujours disponible et que votre application ne sera pas automatiquement mise à jour. Vous devrez vous rendre sur l’App Store et télécharger manuellement 1Password 8 si vous souhaitez mettre à jour.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :