Adorables figurines Ted Lasso disponibles pour une durée limitée chez Fisher-Price

La comédie à succès Apple TV + Ted Lasso termine la production de sa troisième (et soi-disant dernière) saison au moment où nous parlons. À l’approche de la première de la nouvelle saison, la machine de merchandising Ted Lasso a été en quelque sorte en larmes. Disponible aujourd’hui, cet adorable ensemble de figurines Ted Lasso, fabriqué par Fisher-Price.

Vous pouvez obtenir l’édition spéciale Fisher-Price Little People Ted Lasso ici sur Amazon. L’ensemble comprend des versions petites personnes de six des acteurs principaux; Ted Lasso, Coach Beard, Rebecca Welton, Keeley Jones, Roy Kent et Sam Obisanya.

Chaque figurine mesure environ 2,5 pouces de hauteur, parfaite pour accessoiriser un bureau ou une étagère.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus grand physiquement, le mois dernier, Funko a commencé à vendre un personnage Funko Pop de Ted Lasso lui-même. Et pour rappel, Warner Bros. vend également des chemises, des tasses et d’autres marchandises Ted Lasso directement via son site Web.

Ted Lasso est l’émission télévisée originale d’Apple la plus réussie à ce jour, chaleureusement accueillie par le public et les critiques. L’émission a remporté 40 nominations aux Emmy Awards au cours de ses deux premières saisons, et la première saison a reçu les honneurs aux Emmys de l’année dernière, remportant la prestigieuse distinction de la meilleure série comique.

La date de sortie de la saison 3 n’a pas encore été annoncée. On ne sait pas s’il sera disponible cette année ou s’il se glissera en 2023. Alors que les deux premières saisons ont été créées à la fin de l’été, la production de la saison trois a commencé plus tard que d’habitude, ce qui suggère qu’elle ne sera pas prête pour l’heure de sortie habituelle. Cadre. La troisième saison à venir devrait également être la dernière saison de l’émission, si vous en croyez ce que les showrunners disent actuellement.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :