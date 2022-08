Actu: les AirPods passeront à l’USB-C pour se recharger aux côtés de l’iPhone 15 en 2023

Apple prévoit de passer l’iPhone en USB-C pour le chargement dès l’année prochaine. Maintenant, analyste Apple Ming-Chi Actu prévoit également qu’Apple lancera de nouvelles versions des étuis de chargement AirPods dès l’année prochaine.

Il y a de nouveaux AirPods Pro à venir plus tard cette année, mais le boîtier de charge de ce modèle devrait rester avec la connectivité Lightning. Apple a également sorti ses écouteurs AirPods 3 l’année dernière, et ils utilisent également Lightning pour le chargement. Les étuis de chargement pour AirPods et AirPods Pro prennent également en charge le chargement sans fil.

Actu rapporte :

Je prédis qu’Apple lancera des boîtiers de charge compatibles USB-C pour tous les modèles d’AirPods en 2023. Cependant, le boîtier de charge du nouvel AirPods Pro 2 lancé en 2H22 peut toujours prendre en charge Lightning.

Ce n’est pas la première fois que Actu signale que les futures versions des AirPods utiliseront l’USB-C pour le chargement. En mai, l’analyste a déclaré que les AirPod ainsi que les autres accessoires d’Apple passeraient également à l’USB-C aux côtés de l’iPhone. Cela inclut également des accessoires tels que les accessoires Magic Keyboard, Magic Trackpad et Magic Mouse pour Mac, ainsi que l’accessoire MagSafe Battery Pack pour iPhone.

Cela indique qu’une fois que l’iPhone 15 passera à l’USB-C en 2023, Apple lancera simultanément le processus de basculement de tous ses produits vers l’USB-C. Cela marquera finalement la fin du connecteur Lightning. Avec la prévalence de Lightning, cependant, cela prendra probablement des années pour se terminer.

La prise de Netcost-security.fr

La législation de l’Union européenne est l’un des moteurs de la décision d’Apple de passer enfin l’iPhone, les AirPods et d’autres accessoires à l’USB-C. La législation commune sur les chargeurs exigera que tous les smartphones et accessoires utilisent l’USB-C pour le chargement à partir de 2024.

La plus grande déception ici est qu’Apple attend apparemment jusqu’à la dernière minute pour passer les AirPod à la charge USB-C. Idéalement, la société commencerait le passage à l’USB-C avec le lancement d’AirPods Pro 2 plus tard cette année. Au lieu de cela, AirPods Pro 2 s’en tiendra à Lightning, obligeant les acheteurs à acheter un nouveau boîtier de charge en 2023 s’ils souhaitent standardiser sur USB-C.

