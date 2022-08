Apple et Kim Kardashian collaborent sur une ligne unique Beats Fit Pro

Beats élargit la gamme de ses écouteurs Beats Fit Pro populaires avec des options de couleur. Cette fois, Beats, propriété d’Apple, s’est associé à Kim Kardashian pour concevoir trois couleurs « neutres » pour le Beats Fit Pro, ainsi qu’une nouvelle campagne marketing.

Beats décrit les nouvelles options de couleurs comme présentant « l’esthétique minimaliste caractéristique de Kim Kardashian ». Les nouvelles options de couleur sont appelées : Lune (clair), Dune (moyen) et Terre (profond). Si vous suivez Kim Kardashian ou connaissez sa marque SKIMS, vous verrez rapidement son influence sur ces options de couleurs.

Kardashian a expliqué:

« Je voulais rompre avec l’idée que les écouteurs doivent être colorés pour faire une déclaration », a déclaré Kim Kardashian. « Cette collaboration est spéciale car elle vous permet de vous fondre ou de vous démarquer, et Beats est connu pour créer des produits qui mettent en valeur l’individualité. »

Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple, se réjouit de ce nouveau partenariat :

« Kim a apporté son style minimaliste caractéristique au tout premier casque personnalisé Beats Fit Pro », a déclaré Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple. « Nous sommes ravis d’offrir les écouteurs les plus innovants de Beats dans une toute nouvelle et magnifique palette de couleurs aux fans de musique et aux amoureux de la mode. »