Le projet de loi antitrust technologique n’a aucun support, affirme un groupe soutenu par Apple

Un organisme de l’industrie dont les membres éminents incluent Apple a affirmé qu’il n’y avait aucun support pour le projet de loi antitrust technologique qui pourrait menacer l’App Store.

Il semble maintenant de plus en plus improbable que deux projets de loi antitrust soient soumis au vote avant les vacances d’été – et cela soulève la possibilité qu’ils soient complètement mis de côté…

Arrière plan

Voici l’histoire jusqu’à présent :

On s’inquiète de plus en plus du pouvoir et de la domination du marché d’un petit nombre de géants de la technologie. Le Congrès a travaillé sur plusieurs projets de loi antitrust, chacun conçu pour résoudre différents problèmes. Deux d’entre eux ont progressé au point où ils sont prêts pour un vote :

C’est ce deuxième projet de loi qui représente la plus grande menace pour Apple, nécessitant de grands changements dans le modèle commercial de l’App Store, notamment en autorisant les magasins d’applications tiers.

Apple a fait pression contre cela, insistant sur le fait qu’avoir le contrôle exclusif de la vente d’applications iPhone est plus sûr pour les consommateurs, mais les révélations continues sur les escroqueries de plusieurs millions de dollars dans l’App Store ont remis en question ce récit.

Les deux projets de loi exigent désormais que Schumer programme des votes. Il a jusqu’à présent refusé de le faire, affirmant qu’il soutenait les lois mais voulait être sûr qu’elles passeraient. D’autres pensent qu’il est moins enthousiaste qu’il ne souhaite que les gens le croient et qu’il hésite dans l’espoir qu’ils soient enterrés alors que l’attention se tourne vers les élections de mi-mandat. Il a récemment affirmé que les votes n’étaient pas encore là.

L’organisme commercial fait écho à Schumer sur le projet de loi antitrust technologique

La le journal Wall Street rapporte que la Computer & Communications Industry Association (CCIA) a fait la même affirmation selon laquelle le support à la législation est insuffisant. Outre Apple, les autres membres de la CCIA incluent Amazon, Alphabet parent de Google et Meta, propriétaire de Facebook, ce qui en fait des compagnons de lit plutôt étranges.

Le Congrès devrait bientôt partir pour ses vacances d’août sans agir sur un projet de loi antitrust bipartisan ciblant les plus grandes entreprises technologiques américaines, dans un revers pour les partisans qui avaient fait pression pour un vote avant la saison électorale chargée de l’automne. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (D., NY) prévoit de tenir un vote sur la législation lors du retour du Congrès cet automne. Mais le nombre décroissant de journées législatives disponibles joue à l’avantage des entreprises technologiques, qui peuvent crier victoire si le Congrès n’agit pas. « Si le projet de loi avait le support que ses partisans ont soutenu, ce ne serait pas un projet de loi, ce serait une loi », a déclaré Matt Schruers, président de la CCIA.

Les partisans des projets de loi disent qu’ils fais avoir les voix.

« Nous continuons à avoir un support bipartisan très fort dans les deux chambres, et les votes pour l’adopter dans les deux chambres », a déclaré le représentant David Cicilline (D., RI), l’un des principaux sponsors du projet de loi. « C’est vraiment juste une question de l’inscrire dans le calendrier. »

La grande préoccupation est maintenant que si Schumer retarde le vote après la pause, la composition de la Chambre et du Sénat pourrait changer, ce qui indique qu’il n’y a aucun moyen de prédire quel niveau de support pourrait exister dans les nouvelles chambres.

Photo de Mike Stoll/Unsplash

