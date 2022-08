La poussée du jeu vidéo de Netflix entravée par le faible engagement des utilisateurs

Bottom line: Le voyage de Netflix dans le jeu a pris un bon départ, mais ils ont encore un long chemin à parcourir. Il est tout aussi important que de créer un grand catalogue de jeux de faire passer le mot. Je dirais que beaucoup de gens ne savent probablement même pas que Netflix propose actuellement des jeux.

Netflix prévoit de doubler la taille de sa bibliothèque de jeux d’ici la fin de l’année, mais jusqu’à présent, peu se sont engagés avec les offres du géant du streaming.

À la mi-2021, Netflix a embauché l’ancien cadre d’Electronic Arts (EA) et de Facebook, Mike Verdu, pour mener sa poussée dans l’industrie lucrative mais impitoyable du jeu vidéo. En plus de créer son propre contenu original, Netflix pensait que les jeux vidéo pourraient stimuler la croissance et peut-être éventuellement devenir une autre source de revenus viable.

Son premier lot de jeux a commencé à être déployé auprès des utilisateurs d’Android et d’iOS dans le monde entier en novembre. A ce jour, le catalogue de la société contient 24 titres dont Stranger Things : 1984, Exploding Kittens et Mahjong Solitaire. Un représentant de Netflix a déclaré à CNBC que sa bibliothèque devrait atteindre 50 titres d’ici la fin de cette année.

Leanne Loombe, responsable des jeux externes chez Netflix, a déclaré lors d’un panel au Festival du film de Tribeca en juin qu’ils étaient intentionnellement vagues sur leurs plans de jeu car ils expérimentent et essaient toujours de déterminer ce qui fonctionne le mieux et ce qui résonne avec les abonnés.

Le jeu n’est plus un passe-temps secondaire pour Netflix. Plus tôt cette année, la société a acquis le développeur finlandais Next Games pour 72 millions de dollars et a déclaré qu’elle était ouverte à des accords de licence pour développer des jeux basés sur la propriété intellectuelle que les gens reconnaissent. Pourtant, les membres ont été lents à s’engager avec le nouveau contenu.

Selon les données de la société d’analyse d’applications Apptopia, les jeux de Netflix ont été téléchargés au total 23,3 millions de fois et comptent en moyenne 1,7 million de joueurs par jour. Sur la base des 220,67 millions d’abonnés de Netflix fin juin, cela équivaut à moins d’un pour cent de ses abonnés totaux. Il est clair que la plupart des membres ne participent pas aux jeux entre les sorties des émissions.