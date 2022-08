Comment jouer à la PS5 sur votre mobile ou votre PC

Il y a quelques années, il était assez courant d’emmener sa console de jeu chez un ami pour y passer l’après-midi ou le week-end. Aujourd’hui, cela a changé, et grâce aux avancées technologiques et à la vitesse des connexions réseau dont nous disposons, nous pouvons même sortir et continuer à jouer à PlayStation 5 sur notre mobile. Tout cela est possible grâce à PS Remote Play, une application Sony qui transforme notre PS5 en une sorte de cloud. Et, à partir de là, on peut jouer avec via un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Si vous souhaitez profiter de cette fonctionnalité, lisez la suite.