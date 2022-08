HBO Max et Discovery + fusionneront l’année prochaine et proposeront un abonnement basé sur la publicité

En 2023, les utilisateurs américains auront HBO Max et Discovery + comme un seul service de streaming. L’annonce était connue depuis quelques mois, mais lors de l’appel aux résultats de Warner Bros. Discovery Q2, la société a révélé quelques autres choses.

Variété rapporte l’annonce avec la chronologie de cette fusion. Selon JB Perrette, PDG et président du streaming mondial et des jeux pour Warner Bros :

« En fin de compte, rassembler tout le contenu était le seul moyen que nous ayons vu pour en faire une entreprise viable. Rassembler HBO Max et DIscovery + vise à réduire le taux de désabonnement afin qu ‘«il y ait quelque chose pour tout le monde dans la maison».

Bien que le nouveau nom ne soit pas clair, puisque la société «fait toujours des recherches sur la perception des consommateurs du nom HBO Max», Warner Bros a déclaré que son objectif initial était les versions financées par la publicité et sans publicité des services de streaming combinés.

Avec de nombreux streamings disponibles, les entreprises trouvent dans les versions financées par la publicité un moyen d’avoir plus d’abonnés, car le prix peut diminuer considérablement. Netflix, par exemple, court contre le temps pour lancer sa version financée par la publicité dès l’année prochaine.

HBO Max, d’autre part, vient de voir une refonte complètement interne de son application, qui fonctionne désormais plus facilement que jamais. Alors que la société déploie toujours le service dans d’autres régions, elle parie également sur l’ancien contenu pour promouvoir le service. Par exemple, Jeu des trônes a été réédité mais maintenant il est en 4K avec le support Dolby Atmos.

La fusion de HBO Max et Discovery + sera disponible à l’été 2023 aux États-Unis, à l’automne 2023 en Amérique latine, en Europe au début de 2024, en Asie-Pacifique à la mi-2024 et sur d’autres marchés à l’automne 2024. Netcost-security.fr fera rapport une fois que nous en saurons plus sur ce changement.

